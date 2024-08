“Più forze dell’ordine per prevenire truffe ai danni dei passeggeri e risse”

Sabato sera all’aeroporto di Capodichino momenti di tensione tra un tassista e una famiglia di Barra che, una volta chiamato il taxi, si è vista raddoppiare il costo della corsa fino a 100 euro con la giustificazione che il loro quartiere si trova fuori Napoli. Ne è nata un’accesa discussione sotto gli occhi di moltissimi turisti impauriti, che giustamente hanno lasciato la fila dei taxi. Nessun rappresentante delle forze dell’ordine era presente sul posto. Il tassista è stato segnalato al comune tramite il suo c.p. Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Proprio nel momento in cui Napoli, e l’aeroporto di Capodichino nello specifico, sta vivendo un momento di straripante afflusso turistico, è quanto mai indispensabile garantire la presenza continua nei principali hub del trasporto turistico di forze dell’ordine per prevenire truffe ai danni dei passeggeri e risse. Purtroppo non è la prima volta che vengono segnalate truffe ai danni dei passeggeri da parte di tassisti disonesti. Una circostanza che mina fortemente l’immagine della città e mortifica tutti gli sforzi fatti per garantire servizi efficienti a cittadini e turisti. Le immagini sono state inviate alle autorità per accertare l’accaduto e prendere gli opportuni provvedimenti. Ritengo inaccettabile la mancanza totale di forze dell’ordine all’esterno dell’aeroporto, come denunciato nel video, circostanza che pone seri interrogativi sulla capacità di garantire la sicurezza in un luogo strategico della città”. Queste le parole di Borrelli.