“Emergenza roghi ancora alta, massima attenzione a piromani e abbandono rifiuti nelle aree verdi”

Le immagini di alcuni roghi sviluppatisi nella giornata di sabato sulla collina dei Camaldoli sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Le fiamme si sono estese fino a lambire una parte delle abitazioni circostanti.

“L’emergenza roghi, visto il perdurare delle temperature alte, resta ancora alta così come resta enorme il pericolo che piromani, eco-criminali che abbandonano rifiuti nelle aree verdi, abusivisti, trovino terreno fertile per bruciare porzioni del nostro territorio per trarne poi qualche utilità. Quello che è certo è che non bisogna abbassare la guardia intensificando il controllo del territorio non solo da parte delle forze dell’ordine ma anche dei cittadini che devono essere pronti a segnalare tempestivamente ogni focolaio prima che diventi un incendio vero e proprio. Un ringraziamento va ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine impegnati da settimane in una difficile attività di spegnimento dei roghi e di tutela della sicurezza dei cittadini”. Queste le parole di Borrelli che ha ricevuto le segnalazioni con video e foto.