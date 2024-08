Sapri (Sa), fine estate esplosiva tra grandi concerti e rievocazioni storiche

Tra gli appuntamenti più attesi, i concerti di grandi artisti come Roberto Vecchioni e i Jalisse

A Sapri, l’estate è tutt’altro che finita. La Città, sotto l’egida dell’Assessorato al Turismo, allo Spettacolo e alla Cultura, si prepara ad un ricco programma di eventi che animeranno il Lungomare Italia e altre location suggestive dal 20 al 28 agosto.

Il cuore delle celebrazioni è il Premio Internazionale Carlo Pisacane, giunto alla sua XXIX edizione, che omaggia la memoria del grande patriota italiano con eventi che uniscono storia e spettacolo. Ma le sorprese non finiscono qui: ogni sera, il Lungomare Italia e altre suggestive location di Sapri si trasformeranno in palcoscenici per concerti, show e manifestazioni culturali.

Il calendario degli eventi estivi prende il via martedì 20 agosto alle ore 22:00, con il Summer Show Hit Dance. Le voci e i DJ di Radio Norba, Marco Guacci e Steven Sale, insieme all’animazione delle Radioline, faranno ballare il pubblico sotto le stelle. La serata vedrà anche la partecipazione dei Los Locos, special guest che aggiungeranno un tocco di energia latina.

La festa proseguirà mercoledì 21 agosto, sempre alle 22:00, con un altro appuntamento del Summer Show Hit Dance. Anche questa volta, Marco Guacci e Steven Sale saranno affiancati dalle Radioline, ma con una sorpresa speciale: DJ Jad, famoso membro degli Articolo 31, insieme a Vlady, porterà sul palco il meglio della scena hip hop italiana.

Il weekend successivo, Sapri si immergerà in un’atmosfera di rievocazione storica e di cultura. Sabato 24 agosto alle ore 18:00, un maestoso Corteo Storico attraverserà le vie della città, seguito dalla Giostra Equestre sul Corso Italia alle ore 20:00. La giornata culminerà con Lo Sbarco, spettacolo in programma sulla spiaggia alle 22:00, che ricorderà l’impresa di Carlo Pisacane.

Domenica 25 agosto, la serata si farà ancora più intensa con la cerimonia del Premio Internazionale Carlo Pisacane alle ore 22:00 presso il Viale della Spigolatrice. Il prestigioso riconoscimento sarà il cuore pulsante delle celebrazioni.

Parallelamente, alla Villa Comunale, lunedì 26 agosto dalle ore 22:00, si terrà lo spettacolo “Fiori di rosa, fiori di pesco”, un talk condotto dalla giornalista Antonella Grippo, che esplorerà il mito di Lucio Battisti. Con lei, ospiti come Donata Maria Biase, scrittrice, e il musicista Carlo Maria Todini, insieme al Sindaco di Sapri Antonio Gentile.

La settimana si concluderà con due grandi appuntamenti musicali. Martedì 27 agosto, il Lungomare Italia ospiterà “18 Anni di Casa Sanremo”, una serata speciale organizzata da Casa Sanremo Off, seguita da un incontro e live con i Jalisse, celebre duo musicale, intervistati dalla giornalista e conduttrice televisiva Grazia Serra.

Mercoledì 28 agosto, infine, Piazza Plebiscito sarà teatro del concerto di Roberto Vecchioni, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, che regalerà al pubblico una performance indimenticabile e chiuderà in bellezza l’estate saprese.

“Gli appuntamenti che abbiamo organizzato, dai grandi spettacoli musicali alle rievocazioni storiche, rappresentano un invito a riscoprire e valorizzare le nostre radici, da un lato, e dall’altro godere della nostra città in un contesto di festa e condivisione. – ha spiegato l’assessore al Turismo, Spettacolo e Cultura, Amalia Morabito – Il nostro obiettivo è offrire a cittadini e visitatori momenti di svago e riflessione, a 360 gradi, con iniziative di alto valore culturale. Anche quest’anno Sapri si conferma protagonista della scena culturale e artistica del nostro territorio”.