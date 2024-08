I visitatori potranno partecipare ai quattro show cooking in programma, uno per ogni serata a partire da giovedì 22 agosto, sino alla serata del 25 agosto

La rassegna durazzanese, nel solco della tradizione del paese da sempre terra natale di grandi interpreti dell’arte culinaria e della grande tradizione banchettistica e ristorativa, ospiterà grandi firme del panorama gastronomico locale e regionale nella sua consueta rassegna enogastronomica. Torneranno, infatti, le cene ‘Sapori d’arte’, che nel corso delle quattro serate vedranno ai fornelli quattordici protagonisti di rango, proponendo un interessante connubio tra le creazioni degli chef durazzanesi e quelle degli chef di rinomati locali stellati della Campania, abbinati ad una selezione di prestigiose etichette di vini regionali.

I visitatori potranno partecipare ai quattro show cooking in programma, uno per ogni serata a partire da giovedì 22 agosto, giorno di apertura di ‘Gustarte’, sino alla serata del 25 agosto, giorno di chiusura della kermesse durazzanese. La location degli show coking, dal titolo ‘Sapori d’Arte’, sarà come sempre il cortile di Palazzo Cice, storico edificio del centro storico usualmente adibito a scuola alberghiera.

Ogni sera vedrà in scena una proposta gastronomica diversa:

Giovedì 22 agosto

Ore 21.00 Cortile “Palazzo Cice”- Sapori d’Arte a cura degli chef:

Gioacchino Attianese – “Nonno 13” di Mercato San Severino, Dario Riccardi – “Agape” di Sant’Agata de Goti, Monika Kopikpo – “Agape” di Sant’Agata de Goti, Maria Zaino – indipendente

Venerdì 23 agosto

Ore 20.30 Cortile “Palazzo Cice” – Sapori d’Arte a cura degli chef:

Giuseppe D’Addio – “Dolce e Salato” di Maddaloni, Luciano Vigliotti – “Samnium Resort” di Paolisi, Aniello Di Caprio – “Pasticceria Lombardi” di Maddaloni, Marco Ciaramella – indipendente

Sabato 24 agosto

Ore 21.00 Cortile “Palazzo Cice” – Cena Borbonica a cura di:

Gabriele Piscitelli – “Agape” di Sant’Agata de Goti

Domenica 25 agosto

Ore 20.30 cortile “Palazzo Cice” – Sapori d’Arte a cura degli chef:

Angelo Carannante – “Caracol” di Bacoli, Daniele Abbatiello – “Tenuta Marciano” di Durazzano, Luciano Fois e Giuseppe Palmieri, Francesco Piscitelli – indipendente.

Durante gli show cooking i piatti saranno abbinati ad una selezione di prestigiose etichette dell’enologia regionale.

I posti per la partecipazione agli show cooking sono a numero chiuso. Pertanto, è gradita la prenotazione al numero 327-8351634.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Gustarte APS, anche in virtù del finanziamento del MASAF grazie all’interessamento del Senatore Domenico Matera di Fratelli d’Italia. I Partner dell’evento sono: Regione Campania, Provincia di Benevento, Parco intercomunale DEA DIANA, Comune di Durazzano, Unci Agroalimentare, Slow Food Valle Caudina, Associazione Jouska, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) – sezione di Caserta, Consorzio di tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop, Consorzio dell’Olio Extravergine di Oliva dei Monti Tifatini, MarGin, Acqua Panna, S. Pellegrino.