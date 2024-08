"Ci aspettiamo allo stesso tempo di non riscontrare disagi rispetto all’allestimento del palco e di poter registrare che tutti i parametri normativi siano stati rispettati"

Il M.I.D. dopo aver appreso dai media la notizia dell’ allestimento dell’ area dedicata alle persone con disabilità e ubicata sotto il palco in occasione del concerto dell’ artista Sal Da Vinci dopo aver chiesto chiarimenti alle forze dell’ordine ordine, in particolar modo alla Polizia Municipale sempre al fianco dei cittadini, a completamento delle informazioni già apparse sui media fa presente che dal piano di sicurezza predisposto è stata prevista una capienza all’ area di soli 20 posti per i disabili e di soli ulteriori 20 posti per 1 solo accompagnatore a persona.

È necessario inoltre portare con sé o una copia del certificato d’invalidità o la Disability Card (documento che permette già l’accesso agevolato ai luoghi di culto nei comuni aderenti alla convenzione con il ministero e che in esso contiene elettronicamente la certificazione accertante l’invalidità e la legge 104) da esibire al personale addetto alla sicurezza laddove richiesto.

Anche in questa occasione il M.I.D. ribadisce che le informazioni pervenute sui media sono apparse con ritardo anche in questa occasione e incomplete oltre che generiche al loro interno, è necessario nelle prossime occasioni informare con altrettanto netto anticipo per dare maggior tempo a tutti di potersi organizzare comodamente.

Ci aspettiamo allo stesso tempo di non riscontrare disagi rispetto all’allestimento del palco e di poter registrare che tutti i parametri normativi siano stati rispettati, conclude il M.I.D.