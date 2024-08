Anna Di Stasio, Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, origini santangiolesi, dopo la laurea si dedica anche al teatro, una sua grande passione, con ruoli di attrice e di aiuto regista. Nel frattempo continua gli studi di diritto. Nel 1997 l’ingresso in magistratura. Prima destinazione in Sicilia, alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, sede cosiddetta “disagiatissima” istituita nel 1995 all’indomani delle stragi del 1992. Anni difficili ma anche occasione irripetibile di formazione sotto il profilo professionale e umano. In particolare si distingue combattendo le ecomafie. Nel 2005 il trasferimento all’ufficio giudiziario minorile a Roma. Riceve anche specifici incarichi: per esempio quello di coordinatore dei servizi relativi al settore della immigrazione minorile in attuazione delle recenti normative che hanno disciplinato l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che come è noto riguarda un flusso molto consistente di giovanissimi che arrivano da più parti del mondo per cercare accoglienza e fortuna in Italia.