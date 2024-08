Dal 6 all'8 settembre con anteprima il 31 Agosto

Si rinnova l’appuntamento con il Tufo Greco Festival, l’evento che celebra il pregiato vino bianco irpino, il Greco di Tufo, protagonista indiscusso del territorio e simbolo di eccellenza enologica campana. La manifestazione, che si terrà dal 6 all’8 settembre 2024, è pronta a offrire un’esperienza indimenticabile tra degustazioni di vini, prodotti tipici e musica dal vivo.

L’edizione di quest’anno sarà preceduta da un’anteprima speciale, il Tufo Greco Show, che si terrà il 31 agosto nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Tufo. La serata sarà arricchita dalla performance acustica di Simone Pastore, regalando un assaggio dell’atmosfera del festival. Il Sindaco di Tufo, Nunzio Donnarumma, esprime grande entusiasmo per l’imminente edizione del festival: “Il Tufo Greco Festival è un evento che non solo celebra il nostro territorio e le nostre tradizioni, ma rappresenta anche un’opportunità unica per valorizzare il Greco di Tufo, un vino che racchiude in sé la storia e la passione della nostra comunità. Siamo orgogliosi di poter accogliere visitatori da tutta la provincia e oltre, e di offrire loro un’esperienza autentica e coinvolgente.” A queste parole si aggiunge il commento di Edoardo Ferrara, consigliere comunale con delega agli eventi: “L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di novità e di momenti indimenticabili. Abbiamo lavorato intensamente per creare un programma che valorizzi al meglio il nostro territorio e le sue eccellenze. Il Greco di Tufo è un tesoro che merita di essere conosciuto e apprezzato da tutti, e il Tufo Greco Festival è il palcoscenico ideale per farlo.”

Il festival offrirà, come di consueto, un ampio programma musicale e culturale, che accompagnerà le degustazioni di Greco di Tufo e le proposte gastronomiche locali, per un’immersione totale nei sapori e nei profumi dell’Irpinia.

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sul programma completo, è possibile visitare il sito web ufficiale del Comune di Tufo o seguire i canali social dell’evento. Il Tufo Greco Festival è un evento organizzato dal Comune di Tufo, in collaborazione con la Pro Loco Tufo. Media partner dell’evento sarà Y Avellino.