Avellino: Le sinfonie di Sal Da Vinci, il Festival delle favole, lo Spettacolo dei droni.. parte il Ferragosto avellinese

Un mese pieno di appuntamenti per tutte le fasce d'età

Show dei droni il 15 al Piazzale degli Irpini e concerto di Sal Da Vinci il 17 a Piazza Libertà. Un mese di appuntamenti dedicati ai più piccini, ma anche cinema all’aperto, artisti locali e 4 date gratuite del tour “Avellino sotterranea”. Il sindaco Nargi: «Nonostante le tempistiche ristrette, un programma che incrocia sensibilità diverse e generi molteplici, tra musica, cultura ed intrattenimento»

Un fitto programma di appuntamenti dedicati ai più piccini, un sorprendente spettacolo di droni luminosi, la magia del cinema all’aperto all’ex Eliseo ed un concerto di forte richiamo a Piazza Libertà. Ma anche 4 nuove tappe gratuite alla riscoperta del cuore antico della città nell’ambito del premiato tour guidato “Avellino Sotterranea”, e diverse esibizioni e mostre di artisti locali. E’ tutto pronto per l’avvio degli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in occasione delle imminenti festività ferragostane.

Il cartellone messo a punto dagli uffici di Piazza del Popolo, d’intesa con la giunta ed il sindaco, Laura Nargi, parte ufficialmente dopo domani, giovedì 15 agosto, con lo Spettacolo dei droni luminosi, in programma al Piazzale degli Irpini. Per l’occasione, il cielo notturno si trasformerà d’incanto in un palcoscenico magico, grazie alle figure emozionanti create dai droni, attraverso movimenti sincronizzati ed estremamente precisi.

Particolare attenzione, come detto, sarà riservata all’intrattenimento destinato ai più piccoli. A cominciare da venerdì 16 agosto, negli spazi verdi delle ville comunali di Corso Vittorio Emanuele e via Colombo e nelle location più suggestive del patrimonio culturale, artistico ed architettonico dell’ente, largo alle trame fantasiose ed alla più fervida immaginazione tipiche del mondo fiabesco, con il “Festival delle Favole”. La rassegna, che si snoderà attraverso un ricco ed articolato programma di attività ludico-ricreative, si concluderà il prossimo 15 settembre.

Sempre il giorno 16, band ed artisti locali si esibiranno lungo Corso Vittorio Emanuele e nel Centro storico in una coinvolgente serie di performance musicali che allieteranno ulteriormente il Ferragosto cittadino.

Non mancherà, ovviamente, l’ormai classico concerto nel cuore del centro città. Per gli amanti della grande musica italiana, il 17 agosto, in Piazza Libertà, alle ore 22, il celebre cantante e attore Sal Da Vinci si esibirà nel suo entusiasmante “Sinfonie in Sal maggiore”, accompagnato da una coinvolgente orchestra di 30 elementi. Un viaggio musicale tra il vecchio ed il nuovo continente, su un mare di note sapientemente attraversate dalla nave di Sal, tra pezzi indimenticabili ed interpretazioni capaci di suscitare emozioni forti e profonde suggestioni.

Dopo il grande successo riscosso negli ultimi 2 anni dai tour guidati di “RiscopriAmo Avellino”, riecco un nuovo viaggio nelle viscere della città antica. In occasione delle festività ferragostane, l’Amministrazione comunale ha infatti organizzato 4 date di “Avellino Sotterranea”, in forma completamente gratuita.

Dal 22 al 23 agosto prossimi, infine, torna il cinema all’aperto, nella prestigiosa cornice di Piazzale Del Debbio. “Piazza Cinema”, così si chiama la rassegna promossa dall’associazione “Zialidiasocialclub”, prevede la proiezione di film d’autore inediti, alla presenza di esperti del settore cinematografico. Le proiezioni saranno precedute dalla presentazione delle opere e da un accompagnamento musicale.

Per gli appassionati dell’arte, dal 22 agosto al 30 settembre, al Casino del Principe, è in programma la rassegna “50 artisti per Avellino: Internazionale d’Arte moderna”. Con il Patrocinio del Comune e la direzione artistica di “ARTEUROPA”, l’evento vedrà la partecipazione di 50 artisti, con prospettive uniche ed innovative che dialogheranno tra loro, pur con diversi stili: opere pittoriche, sculture, installazioni, fotografie ed arte digitale.

Fino al prossimo 19 agosto, infine, resterà aperto presso il Piazzale degli Irpini, il Luna park allestito nei giorni scorsi.

«Nonostante le notevoli difficoltà organizzative legate, in maniera particolare, alle ristrette tempistiche a nostra disposizione – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi – abbiamo allestito un programma che tiene dentro sensibilità diverse e abbraccia generi molteplici. Un cartellone ferragostano sobrio, ma comunque avvincente e ricco di cultura ed intrattenimento. Abbiamo scelto – continua la fascia tricolore del capoluogo – di privilegiare l’intrattenimento destinato ai più piccoli, con un Festival delle Favole che perdurerà sino alla metà di settembre. Ma senza trascurare il teatro all’aperto e, come tradizione vuole, un appuntamento musicale di richiamo, con un interprete prestigioso come Sal Da Vinci, a ridosso di Ferragosto. Quanto allo spettacolo dei droni luminosi, sono certa che stupirà positivamente gli avellinesi. Si tratta – conclude il sindaco – di un’alternativa sicura e sostenibile ai tradizionali fuochi pirotecnici. Ma anche di un gesto concreto di sensibilità amministrativa nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e di tutti coloro che li amano».

IL PROGRAMMA COMPLETO

15 agosto, Spettacolo dei droni luminosi

Piazzale degli Irpini, ore 22, primo spettacolo

Piazzale degli Irpini, ore 00:30, secondo spettacolo

16 agosto – 15 settembre, Festival delle favole

- BUM BUM PipPirati Urrà, Puck teatré. Spettacolo teatrale bilingue e lab ludico-teatrale per bambini (+ 3anni), Piazza della Libertà, 16 agosto, ore 18.00

- Mimì’ e Cocò, Puck teatré. Spettacolo Teatrale per bambini (+3 anni), Piazza della Libertà, 17 agosto, ore 18.00

- TECTA CLAN H – Spettacolo “Tutto Sbagliato al posto giusto”, 18 agosto, Piazza della Libertà, ore 19:00

- Barzaghi Officine del Naturale, Villa Amendola, 19 agosto, ore 18.00

- Il filo d’erba racconta, Puck teatré. Percorso di teatro natura per bambini (+ 6anni)

Piazza Kennedy, 20 agosto, ore 18,00

- Intrecci di Fiaba, Consiglia, Centro Storico – Casino del Principe, 21 agosto, ore 18.00

- Il Giardino delle Meraviglie, Teatro, animazione, laboratori e Gioco, Mister Punch and Judy, Villa Comunale, 22, 23, 24 e 25 agosto, ore 18,00

- Alice in Wonderland, Everlive Italia, animazione e spettacolo, piazza della Libertà, 24 agosto, 20.30

- Barzaghi Officine del Naturale, Villa Amendola, 27 e 28 agosto, ore18.00

- Intrecci di Fiaba, Consiglia, Centro Storico – Fontana di Grimoaldo, 28 agosto, ore 18.00

- La fabbrica delle favole, B.Pacilio, Laboratorio, murales biodegradabili, Ex Cinema Eliseo, 29 e 30 agosto, ore 18.00

- NONSOCHECOSA, Fiabe Sperdute, Puck teatré. Spettacolo teatrale

per famiglie, Piazza della Libertà, 31 agosto, ore 18,00.

- Favole in musica, Atb Consulting, ore 20,00, 31 agosto e 1 settembre, Piazza Kennedy

- FAVOLE E RICICLO, Legambiente, Laboratorio per bambini, Villa di Via Colombo, 1 settembre, ore 18.00

- FAVOLE E RICICLO, Legambiente, Laboratorio per bambini, 3 settembre, Piazza Kennedy

- Intrecci di Fiaba, Consiglia, Centro Storico – Cunicoli Longobardi, 4 settembre, ore 18.00

- La fabbrica delle favole – 18/20, B. Pacilio, Laboratorio, murales biodegradabili, Ex Cinema Eliseo, 5 e 6 settembre, ore 18.00

- Sfabugliando, Spettacolo di Magia e Bolle, Arteteca, Piazza della Libertà, 7 settembre, ore 18.00

- L’aggiustatutto Puck teatré, Concerto, spettacolo al tramonto, Villa Via Colombo, 8 settembre, ore 18.00

- Intrecci di Fiaba, Consiglia, Parco del Teatro, 11 settembre, ore 18.00

- ore 15:00/18:00

- Favole in musica, Atb Consulting, Piazza Kennedy, 14 settembre

- TECTA CLAN H – Laboratorio, “Le parole sono finestre”, Villa Amendola, 13 e 15 settembre, ore 15:00/18:00

16 agosto – Artisti locali

Esibizioni musicali, Corso Vittorio Emanuele-Centro storico

17 agosto-7 settembre, Riscopriamo Avellino

-Avellino sotterranea, 17, 24, 31 agosto e 7 settembre

17 agosto, Concerto di Sal Da Vinci e Orchestra

-Sinfonie in Sal maggiore, Piazza Libertà, ore 22

22-23 agosto, Piazza Cinema

- Buena vista social club, di Wim Wenders 22 agosto, Piazzale Del Debbio

- Un altro Ferragosto, di Paolo Virzì, 23 agosto, Piazzale Del Debbio

22 agosto-30 settembre, Mostra artistica

-50 artisti per Avellino: Internazionale di Arte moderna

Pietro Archis, Augusto Ambrosone, Enzo Angiuoni, Angelo Alessandrini, Antonio Antolino, Nicola Badia, Milena Bissoni, Kika Boker, Maddalena Barletta, Mariangela Baldi, Nicola Badia, Anna Boschi, Bluer, Giancarlo Caneva, Luigi Casale, Antonio Crivellari, Amos Crivellari, Lamberto Correggiari, Daniela Colonna, Carlo Cottone, Michele Consonne, Concettina Di Ludovico, Anna Donati, Maria Tersa Di Nardo, Clara Di Curzio, Ferruccio Franz, Claudio Ferguglio, Rosalia Ferreri, Luigi Gatto, Daniela Gargano, Nicola Guarino, Giancarlo Marinello, Gianni Maglio, Ruggero Maggio, Rosa Marigliano, Giancarlo Marinello, Luciana Mascia, Carlo Maraffini, Cettina Mazzei, Enrico Meo, Bianca Pacilio, Samantha Pelosi, Cesare Serafino, Salvatore Oppido, Alfonso Raimir, Stella Radicati, Dario Rosolen, Giuseppe Roma, Sabina Romanin, Carlo Solferino, Tasianda, Gianfranco Zazzeroni.