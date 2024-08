Banco BPM sostiene da tempo la crescita del Gruppo IVPC Power

Banco BPM ha perfezionato un’operazione di finanziamento di 14,7 milioni di euro a favore di IVPC Power 10 per supportare i costi di sviluppo e costruzione del nuovo parco eolico di Aquilonia e Bisaccia in provincia di Avellino.

IVPC Power 10, società parte del Gruppo IVPC Power che a sua volta è detenuto dalla Holding Maluni S.r.l. (Gruppo Vigorito), è una promettente realtà campana, costituita nel 2007, impegnata nella produzione, distribuzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili nonché nella progettazione e realizzazione di impianti eolici.

Banco BPM sostiene da tempo la crescita del Gruppo IVPC Power: già in passato l’istituto di credito ha offerto il suo supporto per la costruzione dei parchi eolici di Forenza (PT) e di Poggio Imperiale (FG). Nel caso del parco di Aquilonia e Bisaccia, il finanziamento concesso è utilizzato da IVPC Power 10 per la costruzione dell’impianto eolico, già attivo da aprile 2024, dove sono state installate 2 aerogeneratori Vestas modello V-126-3,8MW e 2 aerogeneratori Vestas modello V-100-2,2 in grado di generare una potenza complessiva di 12 MW.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Ringraziamo Banco BPM per il supporto fornito oggi come nel passato in favore di un settore industriale in fortissima crescita, riconosciuto come unico rimedio alla soluzione del problema relativo al cambiamento climatico” – ha dichiarato l’avvocato Oreste Vigorito, presidente e founder Gruppo IVPC.

«È per noi motivo di orgoglio poter affiancare nuovamente con questa importante operazione il Gruppo IVPC Power, eccellenza che opera da tempo sul territorio e con la quale collaboriamo ormai da diversi anni – dichiara Giuseppe Boscaino, responsabile Mercato Corporate Centro Sud di Banco BPM -. Come Banco BPM siamo vicini a quelle realtà che desiderano consolidare un modello di sviluppo incentrato su innovazione e sostenibilità, asset indispensabili per costruire un futuro migliore».