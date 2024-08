L'opera, curata da Gianni Festa, Giuseppe Iuliano e Paolo Saggese, fa parte della collana "Uomini e Istituzioni del Mezzogiorno"

Martedì 13 agosto 2024 alle ore 18:30, la Pro Loco Alta Irpinia organizza, nella suggestiva Piazzetta Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi, la presentazione del volume in ricordo di Gerardo Bianco. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi e dal Comitato Provinciale UNPLI Avellino, vede la collaborazione della Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’Impresa Sociale “Carmasius”.

Presentazione del libro “Gerardo Bianco: l’uomo, il meridionalista, lo studioso, il politico”

La serata sarà dedicata alla presentazione del libro “Gerardo Bianco: l’uomo, il meridionalista, lo studioso, il politico”, edito dal Terebinto Edizioni di Ettore Barra. L’opera, curata da Gianni Festa, Giuseppe Iuliano e Paolo Saggese, fa parte della collana “Uomini e Istituzioni del Mezzogiorno” e offre un ritratto approfondito di uno dei protagonisti più significativi della storia politica e culturale italiana. Il volume, di 176 pagine, è già disponibile in libreria al prezzo di copertina di € 15,00.

Un omaggio a una figura storica

In questo appassionato volume, ventuno intellettuali e uomini politici illustrano la complessità della figura di Gerardo Bianco, ricordato come deputato, ministro della Pubblica Istruzione, parlamentare europeo, capogruppo della DC alla Camera dei deputati, segretario e presidente del PPI, latinista e studioso di Letteratura italiana e di storia del pensiero. La sua vita è raccontata in un intreccio di amicizie, passioni, speranze, delusioni e tribolazioni, rappresentando un’intera nazione del Sud e la sua amata Irpinia.

Interventi e saluti

Durante l’evento, sono previsti interventi e saluti di Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Tony Lucido, presidente della Pro Loco Alta Irpinia, Alessandro Di Pietro, Alessandro Di Napoli, e dei curatori del volume. Saranno presenti anche i familiari dell’onorevole Bianco.