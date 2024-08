Alla cronoscalata città di Montaguto (Av), brillano Raffaele Cinque e Annalisa Albanese

Allo start di partenza 55 concorrenti provenienti, oltre dalla Campania, dalla Puglia, Basilicata che si sono confrontati su un percorso di 6 km e 300 metri

Prosegue il buon momento di forma dello scalatore di Sorrento Raffaele Cinque del team Ciclismo Sorrentino e della ciclista atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike entrambi vittoriosi a Montaguto nella 7^ edizione cronoscalata città di Montaguto, gara valevole per la 4^ prova Campionato Interregionale Ciclocrono CSI 2024. Raffaele Cinque ha fatto registrare il miglior tempo con 13 minuti e 57 secondi, alle sue spalle Lorenzo Allegretti del team O’Metetore con 14’12”, terzo posto per Domenico Principe del team Cicli Spano Sipontino con 24’13”. Per le donne la più veloce è stata Annalisa Albanese con 20 minuti e 42 secondi, seconda Loredana Esposito del team Promotech con 27’31”. Ma andiamo per ordine. Allo start di partenza 55 concorrenti provenienti, oltre dalla Campania, dalla Puglia, Basilicata che si sono confrontati su un percorso di 6 km e 300 metri con pendenza media del 5% e massima 8% e un dislivello di 300 metri. Presente alla manifestazione Eloy Rodia 7 anni di Atripalda e secondo genito della campionessa irpina