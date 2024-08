Crollo Scampia (Na), Borrelli al Santobono visita figlie e marito di una delle vittime

“Aiutiamo Antonio, rimasto vedovo con quattro figlie, serve la solidarietà di tutti. Ringrazio il Santobono per lo straordinario lavoro svolto in questi drammatici giorni”

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, si è recato all’ospedale Santobono di Napoli in visita alle figlie di Margherita Della Ragione, la donna 35enne morta nel tragico crollo del ballatoio della Vela celeste di Scampia, ancora ricoverate presso l’ospedale pediatrico dopo le ferite riportate, insieme al marito Antonio Belardo. Le piccole Morena, di dieci anni, e Mia di 4 anni sono fuori pericolo ma devono ancora affrontare un lungo percorso di cura in seguito ai traumi subiti. Per chi volesse aiutare Antonio la raccolta fondi al link: https://www.gofundme.com/f/disastro-scampiacrollo-vela-celeste

“Antonio ha perso la sua compagna ed è rimasto solo con 4 figlie, due delle quali ancora ricoverate. E’ residente nel comune di Giugliano e ringrazio il sindaco e l’amministrazione comunale che si sono impegnati a garantire sostegno a questo sfortunato nucleo familiare con un contributo una tantum di tremila euro per un nuovo alloggio. Tuttavia serve l’aiuto di tutti per sostenere Antonio, che nel frattempo ha dovuto abbandonare il lavoro per seguire le figlie, in questo difficilissimo momento. Dobbiamo dimostrare con fatti concreti l’attenzione delle persone di cuore a chi ha perso la casa e la moglie in un tragico episodio. Facciamo prevalere l’umanità e la solidarietà. Ringrazio medici e chirurghi insieme alla direzione del Santobono perché hanno assistito in modo esemplare le piccolissime vittime del crollo. Un’eccellenza mondiale di cui andare fieri. Tra un mese faremo il punto con il sindaco di Giugliano sull’emolumento per l’alloggio e sulla possibilità di offrire una equipe per la riabilitazione delle figli di Antonio. Seguiremo questa vicenda fino a quando non si sarà concretizzato questo sostegno”. Queste le parole del deputato Borrelli.

“Quella tragica notte non dovevamo nemmeno essere lì – dichiara Antonio Belardo – è stato il caso a portarci nella Vela celeste in visita. Ho dovuto lasciare il lavoro di piastrellista per assistere le mie figlie che non sanno ancora della morte della mamma. Stiamo ricevendo l’assistenza degli psicologi per informarle di quanto accaduto. Ringrazio tutto lo staff medico del Santobono per l’assistenza che ci stanno fornendo, il sindaco di Giugliano per aver messo a disposizione una equipe di riabilitazione quando le mie figlie torneranno a casa. Ma chiedo un aiuto per ricominciare una nuova vita insieme a loro”.