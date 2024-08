Ricco programma di eventi

La comunità di Mercogliano si prepara a celebrare Sant'Antonio di Padova con una serie di eventi che si terranno sabato 10 e domenica 11 agosto. La festa, una tradizione radicata da decenni, coinvolgerà residenti e visitatori in un weekend di celebrazioni religiose e civili.

Il programma religioso, che rappresenta il cuore spirituale delle celebrazioni, inizierà sabato 10 agosto con la messa presso la Chiesa di San Giovanni alle ore 18:00. A seguire, la processione porterà la statua del Santo fino alla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Capocastello, in un cammino di fede e devozione.

Domenica 11 agosto, la giornata comincerà con una messa alle 10:30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, seguita da una processione verso la Chiesa di San Modestino. Nel pomeriggio, alle 18:00, la celebrazione si concluderà con una messa presso la Chiesa di San Modestino e la processione di rientro alla Chiesa di San Giovanni.

Accanto al programma religioso, il calendario civile promette intrattenimento per tutti i gusti. Sabato sera il Trio Lov presenterà “Armonie d’Estate”, un concerto che avrà luogo alle 21:00 nella suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Capocastello. La serata di domenica sarà dedicata alla musica anni ’80 e ’90, con una vivace festa in Piazza Municipio a Mercogliano, dove i partecipanti potranno gustare piatti tipici locali preparati da “I Santi on the Street”.

Le celebrazioni di Sant’Antonio di Padova a Mercogliano rappresentano un’occasione imperdibile per la comunità locale e per i visitatori, unendo tradizione, fede e divertimento in un evento che celebra uno dei santi più amati e venerati.