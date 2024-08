"Un sostegno essenziale per le famiglie e per garantire il diritto allo studio contro la dispersione scolastica"

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha accolto con grande soddisfazione la decisione della Giunta regionale della Campania di confermare il servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti campani di età compresa tra gli 11 e i 26 anni (con Isee non superiore a 35.000 euro).

«Questo provvedimento rappresenta un importante supporto per le famiglie campane e anche per il nostro comune, migliorando significativamente la qualità della vita dei nostri giovani e contribuendo al loro accesso all’istruzione. Una scelta strategica per garantire il diritto allo studio, per permettere a chiunque di raggiungere la propria scuola, riducendo le disparità sociali e contrastando dispersione scolastica e povertà educativa. Questa decisione non solo testimonia l’impegno costante della Regione verso il miglioramento dei servizi pubblici, ma offre anche una risposta concreta alle esigenze quotidiane delle famiglie e degli studenti. Da oggi, i ragazzi e le ragazze del nostro Comune avranno l’opportunità di spostarsi gratuitamente e con maggiore facilità, grazie a mezzi pubblici che si fanno sempre più numerosi e all’avanguardia”. esordisce il Sindaco Anna Petta.

Gli abbonamenti gratuiti saranno validi fino al prossimo 31 luglio 2025 e copriranno esclusivamente i giorni feriali, per la tratta che va dal Comune di residenza dello studente alla sede scolastica o universitaria.

“Dal 2016, il numero delle richieste è passato da 87mila a oltre 137mila lo scorso anno: questi numeri sono una chiara dimostrazione del valore di questa misura. I complimenti vanno al Governatore Vincenzo De Luca, la cui lungimiranza ha portato a una scelta che si dimostra sempre più giusta e apprezzata dai cittadini”, prosegue il Sindaco Petta.

Questo provvedimento rappresenta una misura fondamentale per mitigare il disagio legato alla distanza delle istituzioni scolastiche e universitarie, facilitando la conciliazione tra tempi di vita e lavoro per molte famiglie. “In un territorio come il nostro, caratterizzato da numerose frazioni e nuclei abitativi distanti dai plessi scolastici, questo sostegno è particolarmente prezioso. Garantisce maggiore sicurezza e controllo nel tragitto casa-scuola, favorisce una riduzione dell’uso dell’auto privata e promuove la mobilità sostenibile,” A dirlo è la Sindaca Anna Petta.

Inoltre, questa misura aiuta i Comuni, che spesso dispongono di risorse limitate, con un supporto per gestire il trasporto degli studenti che vivono in aree lontane dai centri scolastici. “L’incremento delle risorse disponibili, con un investimento iniziale di 10 milioni di euro, dimostra l’impegno della Regione nel rispondere al crescente numero di richieste. Questo bando è stato integrato con ulteriori risorse per far fronte alle esigenze di tutti”, sottolinea la Sindaca.

Da oggi, gli studenti e le famiglie potranno accedere alla piattaforma per le candidature online sul sito del Consorzio Unico Campania www.unicocampania.it, permettendo così una gestione efficace e tempestiva delle richieste. “Continuare a investire sui nostri giovani è una priorità. I ragazzi e le ragazze rappresentano il futuro della nostra regione e meritano tutte le opportunità per crescere e formarsi nel miglior modo possibile. Invito tutte le famiglie di Baronissi ad avvalersi di questa straordinaria opportunità per i propri figli” conclude la Sindaca di Baronissi.