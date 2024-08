Dal 4 all'8 settembre biglietto integrato Brin + Tram a 5 euro per raggiungere l'evento

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione “Bufala Fest – non solo mozzarella”, in programma a Napoli dal 4 all’8 settembre 2024, in Piazza Municipio, ANM metterà a disposizione un servizio combinato Parcheggio + Tram, con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio, dalle ore 18:30 alle 00:30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone).

Sarà quindi possibile lasciare l’auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 20 minuti circa.

La durata del viaggio da Brin a Piazza Municipio è di circa 10 minuti.

A tutti gli abbonati ai servizi ANM sarà applicato lo sconto di 1 euro sull’acquisto del ticket degustazione alle casse di Bufala Fest 2024.

Utilizzare Park & Go sarà semplice: il cliente dovrà recarsi alla cassa automatica e acquistare il titolo “Bufala Fest 2024” pagando 5 euro in contanti o con carta di credito. Lo stesso titolo consentirà di utilizzare il Tram in andata e ritorno (fino a 4 persone). Al termine della sosta il cliente dovrà recarsi con la propria autovettura all’uscita del parcheggio ed inserire nella colonnina il ticket “Bufala Fest 2024” per aprire il gate.

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato da Crea Eventi e dall’Associazione “Giardino delle Idee”, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura – FEAMPA.