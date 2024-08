“Grave ritardo per l’avvio dei lavori”

Riceviamo e pubblichiamo : “Dopo oltre sei mesi di immobilismo, finalmente partono i lavori per il ripristino della linea ferroviaria Salerno – Nocera, interrotta dallo scorso gennaio a causa di una frana all’altezza di Vietri sul Mare. Dopo settimane di disagi per migliaia di pendolari, che hanno dovuto fare i conti con servizi sostitutivi insufficienti, gli interventi di contenimento e messa in sicurezza sono iniziati. Dopo aver chiesto, con un’interrogazione alla giunta, il ripristino in tempi ragionevoli della normale circolazione ferroviaria, adesso che i lavori sono iniziati auspico che siano rispettati i 100 giorni previsti dal cronoprogramma, come annunciato anche dal sottosegretario al Mit”. Dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“Questo blocco ha causato uno stillicidio di disservizi a danno dei pendolari che chiedevano solo di poter raggiungere il posto di lavoro o tornare a casa. È inaccettabile che una situazione di tale gravità sia rimasta irrisolta per così tanto tempo. Questo ritardo dimostra una grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che ogni giorno dipendono da un sistema di trasporto pubblico efficiente”. Nota la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno Virginia Villani.”