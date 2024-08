"Ospiti della 4^ edizione saranno, il 9 agosto, il noto gruppo '99 Posse e il 10 i 'Rione Junno"

Montemarano(Av) , 7 ago – Pro Loco 2.0, Comune e ‘Nodus‘: c’è una sinergia virtuosa alla base di ‘Aperi Bosco’, l’evento estivo – unico in Irpinia e in Campania – che si tiene in una selva, nello specifico quella dei ‘Morroni’ di Montemarano. Ospiti della 4^ edizione saranno, il 9 agosto, il noto gruppo ’99 Posse e il 10 i ‘Rione Junno’, gruppo proveniente da Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, costituito da giovanissimi interpreti esperti di musica etnica italiana che hanno collaborato al progetto di ‘Taranta Power’ di Eugenio Bennato e che negli ultimi anni sono stati protagonisti di centinaia di concerti in tutt’Italia e nel Mondo.

Oltre che sulla musica di qualità, l’evento è incentrato su una proposta enogastronomica di altissimo livello propria della realtà montemaranese: saranno presenti vari stand con quattro aziende agricole e ben otto cantine del posto. Dopo l’esibizione dei ‘99 Posse’, è previsto il DJ set di Diego C e Squalus con Alfonso Roma voice; il 10, dopo ‘Rione Junno’, DJ Set Francesco Miele e Mario Carbone, voice Michele Salierno. Luca Molettieri, Presidente della Pro Loco 2.0, sottolinea l’unicità dell’evento ‘Aperi Bosco’ che – afferma – “è nato da una bella intuizione dei giovani della nostra associazione che hanno sempre promosso eventi mai fini a sé stessi, ma finalizzati a rendere attrattivo il nostro territorio e ad innescare un meccanismo di crescita virtuoso anche per l’economia locale. Montemarano ha un patrimonio culturale ed enogastronomico che ben si innesta con le nostre bellezze naturali, nel caso specifico con le nostre colline e con i nostri boschi. ‘Aperi-Bosco’, appunto, è un evento unico che riesce a coniugare bene quella musica etnica, che è espressione autentica della nostra cultura, con i nostri vini e con i nostri prodotti gastronomici, tutto in un contesto straordinario qual è quello del bosco dei Morroni.”

Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, dal canto suo, ringrazia i giovani di Pro loco 2.0 "per l'entusiasmo con il quale promuovono il territorio e per l'attaccamento a Montemarano che dimostrano con il loro impegno quotidiano e concreto. Un grazie anche a Nodus per aver preso in considerazione Montemarano e per aver supportato la Pro Loco 2.0 nell'organizzazione di quest'altra edizione di 'Aperi Bosco'."