Viene chiarito quando le imprese possono ricorrere a stime piuttosto che dover raccogliere informazioni sulla catena del valore da fornitori o partner

Oggi la Commissione ha pubblicato una serie di domande frequenti (FAQ) per aiutare i portatori di interesse ad applicare le norme dell’UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. La pubblicazione rientra nel costante impegno della Commissione volto a rendere il quadro dell’UE in materia di finanza di più semplice uso per le imprese, riducendo gli oneri amministrativi a loro carico.

Le FAQ tengono conto dei suggerimenti pervenuti dalle imprese e chiariscono questioni quali l’ambito di applicazione delle norme, i termini di applicazione e le esenzioni. Ad esempio, viene chiarito quando le imprese possono ricorrere a stime piuttosto che dover raccogliere informazioni sulla catena del valore da fornitori o partner.

Mairead McGuinness, Commissaria per i Servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: “Negli ultimi sei anni l’UE ha compiuto passi importanti nella creazione di un quadro globale per la finanza sostenibile, incoraggiando le imprese a intraprendere i propri percorsi di transizione. Il nostro obiettivo è ora quello di garantire che i nostri strumenti siano di facile uso ed efficaci, continuando nel contempo a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Le FAQ forniscono importanti chiarimenti e ridurranno ulteriormente la necessità per le imprese di ricorrere a consulenza legale o esterna per l’applicazione delle norme. Le nostre imprese si stanno impegnando duramente per essere più sostenibili, e ciò contribuisce a rafforzare la loro competitività a medio termine. Intendo garantire che il nostro quadro le assista in tale processo“.

La direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, entrata in vigore il 5 gennaio 2023, rappresenta una pietra miliare per l’agenda dell’UE in materia di sostenibilità e per il Green Deal europeo. Ha modernizzato e rafforzato le norme sulle informazioni sociali e ambientali che le imprese sono tenute a comunicare. Il primo gruppo di imprese soggette alle nuove norme deve iniziare la rendicontazione nel 2025, per l’esercizio finanziario 2024.

Maggiori informazioni sul quadro dell’UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità sono disponibili qui.