Avellino - La casa editrice Il Terebinto Edizioni di Avellino, in collaborazione con l’Associazione Info Irpinia, è lieta di annunciare la presentazione del libro “Scatti d’Irpinia. Viaggio emozionale nella Terra di Mezzo – Fioriscono le Radici”. L’evento si terrà venerdì 9 agosto 2024 alle ore 19:00 presso la libreria Mondadori di Avellino, situata in Corso Vittorio Emanuele, Piazzale Amedeo Guarino n.65. “Scatti d’Irpinia – Fioriscono le Radici”, curato da Emilia Dente, è il nuovo volume della collana Verde Irpinia. Con le sue 48 pagine questo libro, al prezzo di copertina di 15,00 euro, rappresenta la terza edizione di una collana che ha saputo catturare il cuore e l’anima del territorio irpino, fondendo paesaggio e poesia in un abbraccio armonioso.

Questa nuova raccolta celebra la bellezza paesaggistica e le profonde radici storiche e culturali dell’Irpinia attraverso le suggestive immagini del concorso “Emozioni d’Irpinia” e le poesie evocative di Emilia Dente. La serata vedrà la partecipazione di Gianluca Amatucci come moderatore, insieme agli interventi di Ettore Barra per Il Terebinto Edizioni, Francesco Celli, presidente di Info Irpinia, Emilia Dente autrice delle poesie, e Dario Bavaro presidente di Irpinia 7X.Durante l’evento saranno premiati i fotografi partecipanti al concorso, ciascuno dei quali riceverà una copia del libro. Il libro offre un omaggio visivo e poetico alla bellezza dell’Irpinia, raccontando storie di identità, appartenenza e legame con la terra attraverso le fotografie di venti incantevoli località irpine, tra cui Atripalda, Bagnoli Irpino, Cairano, Calitri, Lago di Conza e molte altre.