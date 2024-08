Con tale regolamento viene istituito ufficialmente il Registro De.Co

Il Consiglio comunale di Sant’Agnello ha approvato, all’unanimità, il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali” che costituiscono uno strumento di promozione territoriale e una risorsa di valore economico, culturale e turistico.

Con tale regolamento viene istituito ufficialmente il Registro De.Co. (Denominazione Comunale) con cui si attesta la tipicità di un determinato prodotto, artefatto, iniziativa o manifestazione, sulla base del legame storico e culturale con il territorio, con l’obiettivo di custodire, tramandare e tutelare prodotti, saperi e sapori che incarnano il patrimonio popolare locale.

«Istituire un riconoscimento ufficiale per le tradizioni locali significa riconoscere valore a caratteristiche identitarie del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola – L’obiettivo non è solo promuovere le eccellenze locali, ma anche validare e mettere in luce il patrimonio immateriale che ci rende una collettività ricca di storia, di ricordi e di capacità da trasmettere alle generazioni future».

La richiesta di iscrizione al Registro De.Co., corredata da dettagliata documentazione, viene valutata da un’apposita Commissione, la quale, dopo aver effettuato verifiche ed eventualmente anche sopralluoghi, sottopone l’istruttoria alla Giunta comunale per l’approvazione definitiva delle schede identificative e dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti locali.