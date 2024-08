Un Patto culturale che collega il Cilento alla Spagna

Il piccolo comune cilentano di Orria ha celebrato un evento storico: il gemellaggio con il Comune spagnolo di Cocentaina, nella provincia di Alicante. Questo patto, avviato nel 2020 e fortemente sostenuto dall’attuale amministrazione di Orria, rappresenta non solo un incontro di due realtà geograficamente distanti, ma anche un’unione profonda nel segno dell’arte di Paolo De Matteis, uno dei più illustri pittori del Barocco napoletano.

Il gemellaggio tra Orria- Piano Vetrale e Cocentaina affonda le radici nella figura di Paolo De Matteis, nato a Piano Vetrale di Orria il 9 febbraio 1662 e scomparso a Napoli il 26 luglio 1728. Considerato uno dei più autorevoli esponenti della pittura napoletana del ’600 e ’700, De Matteis ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte con le sue opere che oggi adornano musei e collezioni in tutto il mondo, dal Louvre di Parigi al British Museum di Londra, fino alla basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Nel contesto spagnolo, De Matteis è particolarmente celebrato a Cocentaina, dove il Convento della Madre di Dio ospita dieci delle sue tele più celebri e il Convento delle Clarisse conserva altre due opere di straordinaria importanza. Questo legame culturale ha fornito la base per il gemellaggio, con l’obiettivo di rafforzare e intensificare i rapporti tra i due comuni attraverso scambi culturali, sociali ed economici.

Il patto di gemellaggio, che ha avuto il suo culmine durante la 43^ edizione del “Pennello d’Oro”, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Orria, guidata dal Prof. Agostino Astore, dal Presidente della Pro Loco Paolo De Matteis, Luigi Inverso e dall’associazione Fiaba in Borgo, presieduta da Maria Luisa Di Matteo e dal Prof. Giuseppe Sica. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui il Vicesindaco di Cocentaina Paco Paya, il Senatore Francesco Castiello, il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e il Presidente della commissione aree interne Michele Cammarano.

Il gemellaggio tra Piano Vetrale e Cocentaina rappresenta un’opportunità unica per entrambe le comunità di esplorare nuove forme di cooperazione e scambio. Le due cittadine, sebbene distanti geograficamente, condividono una ricca eredità culturale grazie all’arte di Paolo De Matteis. Questo legame artistico non solo celebra il passato, ma getta anche le basi per future collaborazioni e iniziative che potranno includere mostre, scambi culturali e progetti educativi.

Le opportunità di collaborazione includeranno programmi di scambio per studenti e artisti, eventi culturali congiunti e progetti di promozione turistica che valorizzeranno il patrimonio comune. Attraverso la figura di Paolo De Matteis, le due comunità hanno trovato un punto di incontro che non solo celebra un grande maestro del Barocco, ma anche rafforza i legami di amicizia e collaborazione internazionale. Questo patto rappresenta un passo significativo verso una maggiore comprensione e cooperazione tra Italia e Spagna, fondato sui valori di pace, solidarietà e scambio culturale. Piano Vetrale e Cocentaina sono ora unite in una relazione privilegiata che promette di arricchire entrambe le comunità, offrendo nuove prospettive e opportunità per il futuro. L’eredità di Paolo De Matteis, con la sua arte senza tempo, continua a ispirare e connettere le persone, dimostrando il potere universale della cultura nel superare le barriere e costruire ponti tra i popoli.

Questo gemellaggio è stato sancito con la realizzazione di un murale nel centro storico di Piano Vetrale difronte alla casa natia di Paolo de Mattesi in via Paolocci della madonnina da tre artisti provenienti da Cocentaina.