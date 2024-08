Di Giulio Donato con Antonio Gerardi nello spazio Confronti

Verrà presentato nello spazio “Confronti” delle Giornate degli Autori durante l’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Labirinti, esordio alla regia di Giulio Donato, prodotto da Francesco Cimpanelli per Life Cinema.

In bilico tra realtà e immaginazione, il film racconta la storia di Francesco e Mimmo, due amici che hanno preso strade opposte. Le loro diversità affondano le radici nel contesto in cui si muovono e nel luogo in cui sono nati, un territorio imprigionato tra le aspre montagne della Calabria, e nelle difficoltà del presente. Terre difficili, fatte di problemi repressi e per questo ancora oggi insanati. Quei problemi che spingono a non parlare, a nascondere le cose piuttosto che ad affrontarle, e a intrappolare chi vuole uscirne in un labirinto di regole psicologiche e sociali non scritte. Le vite dei due ragazzi prendono direzioni opposte quando Francesco, affascinato da un libro trovato in una casa abbandonata, scopre un mondo che lo spinge a sognare un futuro diverso, mentre Mimmo rimane legato alle tradizioni e alle dinamiche sociali del paese.

Girato tra le suggestive montagne calabresi, Labirinti è un romanzo di formazione con una forte componente onirica che esplora temi universali come l’amicizia, la lotta contro le convenzioni, la difficoltà a manifestare la propria sessualità in determinate realtà sociali.

Il cast del film è composto quasi completamente da attori non professionisti selezionati in Calabria dopo un lungo lavoro di ricerca. Nei panni di Francesco e Mimmo troviamo rispettivamente gli esordienti Francesco Grillo e Simone Iorgi; a dare il volto a Mimmo in età adulta è invece Antonio Gerardi, (L’ultima notte di amore e le serie tv 1993, Bang Bang Baby, Romanzo criminale).

Giulio Donato, prima del suo esordio dietro la macchina da presa, ha lavorato come assistente e aiuto regista su vari set cinematografici in Italia, Norvegia, Brasile, Germania e Messico, con registi come Abel Ferrara, Asia Argento, Mimmo Calopresti, Gennaro Nunziante, Roberta Torre, Giada Colagrande, Elisa Fuksas e come assistente di produzione con Gianni Zanasi e Claudio Caligari.

Le vendite internazionali di Labirinti saranno curate da The Open Reel.