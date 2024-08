Una bontà che si gode particolarmente nelle ore serali, seduti comodamente al fresco nell'ampio giardino della pizzeria

Tutta da scoprire, la novità di agosto che si potrà gustare alla Pizzeria Ristorante Del Corso di Capaccio Paestum, grazie ad una nuova avvincente intuizione del maestro pizzaiolo Agostino Landi. Una bontà che si gode particolarmente nelle ore serali, seduti comodamente al fresco nell’ampio giardino della pizzeria. Insomma, la Cilentana di Mare è la novità di agosto a Capaccio nel Cilento, assolutamente da provare perché, come spiega Landi: ”Ha un sapore tutto suo, da un impasto altamente digeribile, con sugo cilentano, alici fresche, mozzarella di bufala, fonduta di capra, polvere di alghe ed olio extravergine di oliva. L’ho chiamata Cilentana di Mare perché ritengo sia la scelta ideale in questa torrida estate, grazie ai suoi ingredienti, e si può gustare apprezzandone la semplicità ed una digeribilità davvero unica”. Ovviamente, la Cilentana di Mare può definirsi la regina dell’estate, ma è in ottima compagnia con tutte le altre imperdibili pizze di Landi che rispecchiano tradizioni e sapori del territorio, con materie prime accuratamente selezionate dai fornitori locali, anch’essi custodi della migliore produzione del Cilento. Inoltre, il menu da alcuni mesi si è impreziosito ulteriormente grazie alla bravura di chef Angelo De Rosa ed alle sue specialità a base di pesce e frutti di mare, nella cui creazione De Rosa è davvero un maestro. Dall’antipasto misto mare, ghiotto capolavoro con seppie alla scapece, alici ripiene con uova, formaggio di capra e lardo di colonnata, salmone e tonno marinato, polipetto affogato al rosmarino, carciofo di Paestum, si può passare, per deliziarsi ancora un po’, ad un ottimo piatto di scialatielli con rana pescatrice, vongole veraci e pomodorini su vellutata di fave, o anche ad uno stupendo calamaro imbottito alla mediterranea su cialda di parmigiano. Un agosto così speciale, dunque, e dal gusto superlativo è sicuramente tutto da vivere presso la Pizzeria Ristorante Del Corso di Capaccio, a pochi minuti dall’imponente area archeologica di Paestum. Per un primo assaggio: www.delcorsoagostinolandi.it