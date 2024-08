Finanziati gli studi per il completamento della "Microzonazione"

Con Decreto Dirigenziale n. 393 del 31 luglio 2024 la Regione Campania (Direzione generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile) ha assegnato al Comune di Grottaminarda 34.500 euro quale contributo per il completamento definitivo degli studi di microzonazione sismica (livello 3).

I fondi, assegnati alle regioni dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, sono stati erogati a Grottaminarda in quanto il comune ha completato gli studi di livello 1 + CLE e gli stessi sono stati validati dalla Commissione Nazionale nel 2019.

L’attenzione costante alle problematiche della prevenzione e della sicurezza civile e l’impegno dell’Amministrazione hanno consentito di raggiungere questo importante obiettivo che permetterà di completare in maniera quantitativa la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l’individuazione di zone del territorio stabili, stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e zone suscettibili di instabilità. Tale analisi costituisce uno strumento indispensabile finalizzato all’integrazione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico a scala comunale e sarà di supporto all’attività di verifica dei sistemi di gestione dell’emergenza in condizione limite.