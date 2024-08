La prima book influencer d'Italia organizzerà una serie di eventi culturali in Campania

Mafalda de Simone, la prima book influencer d’Italia, organizzerà una serie di eventi culturali in Campania dopo l’estate. Conosciuta per le sue recensioni e consigli di lettura sui social media, Mafalda è una figura di riferimento nel panorama letterario italiano.

Gli eventi si svolgeranno a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Avellino e nei paesi dell’Irpinia. Il programma prevede fiere del libro, incontri con autori, reading pubblici e laboratori di scrittura.

Questi appuntamenti offriranno l’opportunità di scoprire nuovi libri, incontrare autori e partecipare a discussioni letterarie, promuovendo la cultura della lettura in tutta la Campania. Mafalda de Simone mira ad avvicinare sempre più persone al mondo della letteratura.

Per maggiori dettagli sugli eventi, seguite i canali social di Mafalda de Simone.

Instagram:https://www.instagram.com/mafds/

Sito web: https://www.mafaldadesimone.com/

Facebook: https://www.facebook.com/mafaldadesimonee

Tiktok:https://vm.tiktok.com/ZSTg7adn/