Quello più rilevante riguarda l’ammodernamento della funicolare di Montevergine

Tra gli 81 progetti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ce ne sono 3 di AIR Campania per un totale di 32,5 milioni di euro.

Il progetto più rilevante, con un investimento di 26 milioni di euro, riguarda l’ammodernamento della funicolare di Montevergine, che prevede: il rinnovamento degli impianti esistenti, della stazione a valle e del piazzale antistante con realizzazione di un parcheggio sotterraneo, della stazione a monte e la costruzione di una monorotaia che permetterà di collegare la stazione al Santuario di Montevergine tramite un trenino elettrico.

Gli altri due progetti prevedono un investimento di 2,5 milioni di euro per interventi presso l’Autostazione di Avellino e gli uffici della sede di Torrette di Mercogliano e 4 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo deposito aziendale a Fisciano, nella zona ASI di Salerno.

L’amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha espresso «soddisfazione per l’approvazione di questi progetti, fondamentali per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto nella regione. Ringrazio il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, per il loro costante supporto e per la visione strategica che hanno reso possibile questo risultato. Questi investimenti miglioreranno la qualità del servizio offerto ai cittadini e contribuiranno allo sviluppo sostenibile del territorio».

Nel frattempo, l’azienda regionale di trasporto pubblico locale sta portando avanti l’iter tecnico e burocratico per la realizzazione di un hub di interscambio nell’ex canapificio di Caserta, un progetto da 30 milioni di euro che sarà interamente finanziato dalla Regione Campania.