Dedicata alla gastronomia ed alla musica della tradizione

Prende il via il prossimo 8 agosto a Paestum, località Santa Venere, presso il Parco delle Mongolfiere, la Festa del fusillo cilentano organizzata dall’Associazione Il Tempio di Paestum con il patrocinio della Città di Capaccio Paestum. La festa, che si protrarrà fino a domenica 11 agosto, è dedicata alla tradizione gastronomica e musicale popolare. Il Parco delle mongolfiere che ospita l’evento aprirà le proprie porte alle 19:30 per offrire un ricchissimo menù interamente allestito con prodotti artigianali del territorio: Fusilli alla cilentana, Parmigiana di melenzane, Fresella con pomodori e mozzarella, Salsiccia alla griglia, Pizza fritta, Caciocavallo impiccato. Alle 22:00 cominciano le esibizioni con concerti e spettacoli in cui domina la tammorra ed il canto popolare.

Programma:

Giovedì 8 agosto

concerto di musica popolare Tammorrasia

Venerdì 9 agosto

concerto di musica popolare Sette Bocche

Sabato 10 agosto

concerto di musica popolare I Tammurria

Domenica 11 agosto

Spettacolo del gruppo popolare Rotumbè

Apertura stand ore 19:30

Inizio Spettacoli ore 22:00