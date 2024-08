I cittadini potranno nuovamente utilizzare un importante asse viario che permette di accedere con maggiore facilità all’area sud della città

Venerdì 2 agosto 2024 lo svincolo di Montoro Sud riapre alla viabilità. I cittadini di Montoro, e non solo, potranno nuovamente utilizzare un importante asse viario che permette di accedere con maggiore facilità all’area sud della città. Rispetto alla previsione di riaprire l’uscita di Montoro Sud il 9 agosto prossimo, durante l’incontro in Prefettura è stato ribadito di riaprire l’uscita prima della chiusura al traffico in direzione sud della Galleria Montepergola.

Il tratto chiuso, come informa Anas, è stato oggetto di manutenzione sul sistema di raccolta delle acque nell’ambito dei lavori di realizzazione delle nuove barriere NDBA; barriere che, come riporta sempre ANAS, si adattano alla strada e presentano degli importanti elementi di innovazione tecnologica, in merito alla sicurezza e al primo intervento.

Desta, in noi Amministratori locali, grande preoccupazione la situazione dei lavori nella Galleria Montepergola; per il mese di agosto a partire da lunedì 5 fino al 6 settembre 2024 sarà in vigore un nuovo dispositivo di transito in corrispondenza della galleria.

Così come riporta il sito internet di Anas: “La regolamentazione prevede tra Serino e Solofra, nella fascia oraria tra le 10.00 e le 14.00 dal lunedì al venerdì (ad esclusione di giovedì 15 e venerdì 16 agosto) l’estensione della libera circolazione nel tunnel – in direzione di Salerno – anche a tutti i mezzi pesanti, ad eccezione di quelli che trasportano merci pericolose od infiammabili. Per motivi di sicurezza, nella stessa fascia temporale, l’interdizione totale del transito in direzione di Avellino, con deviazione della circolazione lungo percorsi alternativi individuati in loco. Nelle altre fasce orarie, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi, il transito tornerà ad essere regolamentato secondo il dispositivo ad oggi in vigore.”

Questa disposizione, attiva già da due anni, arreca a tutto il comprensorio Serino- Solofrano e Montorese un aumento del traffico lungo i nostri assi viari interni; una situazione non più sostenibile, soprattutto dopo la comunicazione in Prefettura ad Avellino, lo scorso 26 luglio, dei vertici ANAS della mancata consegna dei lavori di messa in sicurezza fermi al palo, con aziende che abbandonano i lavori e cittadini costretti a percorrere il tratto in senso alternato da troppo tempo.

Come ha comunicato il Sindaco di Solofra, Nicola Moretti, insieme al Sindaco di Serino, Vito Pelosi- aggiunge Salvatore Carratu’ è nostra intenzione monitorare con un osservatorio permanente l’avanzamento dei lavori; non si può continuare ad attendere la conclusione dei lavori senza date certe. La Galleria del Montepergola non può essere abbandonata, necessita di lavori immediati. C’è a rischio la sicurezza dei tanti automobilisti che percorrono il raccordo e che meritano strade sicure.