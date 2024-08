Una scelta condivisa dalle istituzioni competenti in materia, sotto l’egida della Prefettura

Via libera all’isola pedonale di viale Italia e via De Conciliis nei fine settimana. D’intesa con il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunitosi ieri in Prefettura, il vicecomandante della Polizia municipale di Avellino, Domenico Sullo, ha firmato ordinanza che stoppa la circolazione veicolare, residenti esclusi, da questa sera e fino al prossimo 18 agosto, dalle ore 21 all’ 1 di notte, di venerdì, sabato e domenica, in Via De Conciliis e in Viale Italia, in questo caso dall’ intersezione con Via Sellitto-Del Gaudio all’intersezione con Via De Conciliis.

Il dispositivo è stato concepito alla luce della «necessità – si legge nell’ordinanza – di istituire, in via sperimentale, un’isola pedonale nell’area di Via De Conciliis e di Viale Italia, destinata, soprattutto nel periodo estivo, alla movida». Il tutto, con obiettivo chiaro e preciso: «Contemperare le esigenze dei giovani con quelle dei residenti, assicurando l’ordinato svolgimento della convivenza civile, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità». Una scelta, dunque, condivisa dalle istituzioni competenti in materia, sotto l’egida della Prefettura.