Sono disponibili i risultati del monitoraggio delle fibre di amianto disperse in atmosfera nei pressi del luogo dell'incendio divampato nella notte tra il 27 e 28 luglio scorsi nella zona residenziale di Valle ad Avellino (si rimanda ai precedenti comunicati del 28 e del 31 luglio).