“Ottimo risultato per l’Ugl Metalmeccanici alle elezioni delle RSU/RLS alla Comer Industries di Matera, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, destinati ai principali costruttori mondiali di macchine per l’agricoltura e l’industria. L’Ugl Metalmeccanici riscuotendo un grande risultato con la propria lista di candidati, presentandosi per la prima volta alle elezioni, permette di eleggere un RSU e RLS nella persona del sig. Massimo Finamore, accordando alla lista UglM il 18% delle preferenze”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “grazie ai tanti lavoratori che si affidano alla nostra esperienza sindacale per affrontare il futuro, nella Comer. Grazie al candidato e eletto Massimo Finamore, ai membri della commissione e soprattutto ai lavoratori che ci hanno sostenuto e dato piena fiducia nella fabbrica della Zona Industriale La Martella (MT)”.

Per il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, “complimenti giungano da tutta la segreteria e in particolar modo a Giordano per aver caparbiamente fatto in modo di essere presenti al rinnovo della Rsu in Comer e portando alla elezione di Finamore come Rsu e Rls. Riteniamo questo un risultato importante, un segnale di fiducia da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che ringraziamo confermando l’impegno di sempre a garantire diritti e dignità dentro e fuori la fabbrica. Riteniamo questo un risultato importante – aggiunge Spera – le lavoratrici e i lavoratori hanno votato Finamore che sempre ha dimostrato coerenza e volontà di rappresentare le esigenze di tutti i lavoratori. La Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici esprime soddisfazione per il risultato conseguito congratulandosi con tutta la segreteria provinciale di Matera, che quotidianamente con il suo impegno consente di rafforzare la rappresentanza sindacale su tutto il territorio e la costante crescita della federazione dei metalmeccanici Inoltre – conclude Spera – l’Ugl Metalmeccanici pone un ringraziamento e soprattutto un augurio di buon lavoro al neo eletto Finamore che dovrà rappresentare i lavoratori della Comer (MT) in futuro”.

“Siamo consapevoli di aver ottenuto una grande investitura dai lavoratori della Comer – ha esordito il neo RSU/RLS Ugl, Massimo Finamore -. Perciò il nostro impegno sarà ancora maggiore e lo ancoreremo ancor di più alle uniche regole che conosciamo: l’onestà, la voglia di fare, l’impegno costante e quotidiano.

Noi rimarremo nella nostra umiltà perché questo è l’unico ingrediente affinché il Sindacato possa recitare ancora un ruolo da protagonista in Comer e nel mondo del lavoro; l’umiltà, la nostra umiltà, insieme al sostegno dei colleghi lavoratori – conclude Finamore – che ringrazio e hanno consentito questo successo storico. Grazie a tutti coloro che, per l’ottenimento di ciò, si sono impegnati in prima persona, ai componenti di commissione e seggio, a coloro che hanno sostenuto con il loro voto la nostra lista riconoscendo nell’Ugl Metalmeccanici il sindacato portatore di concretezza, in Pino Giordano e il Segretario Nazionale Antonio Spera e la sua squadra, la competenza e serietà”.