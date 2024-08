"Sono cresciuto come calcettista , mi sento pronto a difendere i colori biancoverdi"

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Dario Raffaele Giannattasio, laterale, classe 1998, nato ad Avellino.

Dario Raffaele Giannattasio, che ha scelto la maglia numero 17, è tra i giocatori italiani di maggiore valore, si è fatto apprezzare fin da subito per le sue qualità tecniche. Ha iniziato con le giovanili del Napoli C5 centrando la vittoria dello scudetto juniores(2017) poi il trasferimento all’Alma Salerno e alla Maccan Prata in Serie B. Ha vestito le maglie di Tenax Castelfidardo, Città di Sestu , Pirossigeno Cosenza e Olimpia Verona. Con gli scaligeri ha vinto un campionato di A2 ed ha fatto il suo esordio in massima serie la scorsa stagione.

“Sono molto felice di giocare finalmente con la Sandro Abate, dichiara Giannattasio, squadra della mia città con cui avevo avuto contatti anche in passato. Quest’anno è arrivata la tanto attesa chiamata della dirigenza e sono davvero onorato di essere qui. Sono cresciuto come calcettista , mi sento pronto a difendere i colori biancoverdi nella massima categoria e spero che il palazzetto si riempia ogni partita. Forza Sandro Abate! Forza Avellino!”