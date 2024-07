Serata evento fra moda, musica e spettacolo

Cava dei Tirreni(Sa) – Grande successo a Cava dei Tirreni in piazza Abbro per la quinta edizione del Fashion Art Show confermatosi come uno degli eventi più attesi dell’anno. Presentata da Veronica Maya, l’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Noi in Arte con il supporto di Clarence Management e Luigi Bilancio, direttore artistico della manifestazione, insieme ad Arturo Buono, ideatore del progetto. che punta a promuovere il talento e a valorizzare il territorio.

Tra i premi assegnati durante la serata, spicca quello per l’attrice emergente, conferito a Federica Vecchione che ha recentemente interpretato il personaggio di Simonetta Lamberti, figura simbolo nella lotta contro la camorra, e ha recitato nei film “Il mio regno per una farfalla” di Sergio Assisi e “Chi ha rapito Jerry Calà” di Jerry Calà. Riconoscimenti importanti sono stati attribuiti anche a imprenditori di successo come Nunzia Torrente per l’internazionalizzazione dell’azienda La Torrente; a Ivan Ni, CEO e founder di Iroku Sushi, Francesco De Marino di New Nails System per la cosmetica; Gennaro Vitale di Restyling Car per l’innovazione. Per l’eccellenza nel makeup sono stati premiati Antonio Riccardo e Nicola Acella di CAT Italia. I momenti moda hanno incantato il pubblico con le collezioni beachwear 2025 di Solosole di Antonella Vuoto, la moda maschile di Gentleman di Vincenzo Liguori, ò’eleganza di Via Montenapoleone 8 di Giuseppe Giusari in collaborazione con Lolita di Franca Battipaglia, e a chiudere l’alta moda di Nino Lettieri, che ha presentato la sua Capsule Collection dedicata a Capri. Le coreografie, curate da Massimiliano Costabile, hanno aggiunto un tocco di eleganza all’evento.

CAT Italia, esperti di trucco e parrucco, hanno assicurato che ogni dettaglio fosse perfetto con un team composto da Antonio Riccardo, Nicola Acella, Franco Marrazzo, Ewelina Duda, Alfonso Cerrato, Gennaro Maisto, Giovanna Matonti, Anna Del Riccio, Danila D’Amico, Anna Santoro e Francesca Gagliardi.