"Stanziati 360mila euro per le frazioni e maggiori risorse per la videosorveglianza e la sicurezza"

Nella seduta di ieri, il Consiglio Comunale di Baronissi si è espresso in merito all’assestamento di bilancio. L’approvazione di tale assestamento segna un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi comunali.

“Nello specifico, sono stati destinati 360.000 euro per interventi nelle diverse frazioni di Baronissi. Questi fondi verranno utilizzati per la manutenzione di parchi, strade, sottoservizi e piazze, in linea con gli impegni presi dall’Amministrazione durante la campagna elettorale. Il nuovo governo cittadino, insediatosi da pochissimo, dimostra così di voler dare concretezza al proprio programma, affrontando fin da subito sfide importanti per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Un’altra parte significativa dell’assestamento di bilancio sarà destinata, inoltre, all’ampliamento del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Questo intervento mira a incrementare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di Baronissi, fornendo una copertura più estesa ed efficace per la prevenzione e il controllo di eventuali attività illecite”, esordisce Luca Galdi Vicesindaco e Assessore al Bilancio.

“Oltre a questi importanti investimenti infrastrutturali, il Documento Unico di Programmazione (DUP) prevede anche nuove assunzioni e un aumento significativo delle ore lavorative per il personale della Polizia Municipale e degli uffici pubblici. In particolare, è previsto l’ampliamento dell’orario di lavoro per i vigili urbani e per il personale degli uffici al pubblico, passando da 18 a 30 ore settimanali. Questi interventi puntano a stabilizzare il personale, aumentare le risorse disponibili e garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, migliorando così il servizio ai cittadini”. A dirlo è la Neo Sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta.

“L’approvazione di questo assestamento di bilancio rappresenta un risultato di grande importanza per la nostra amministrazione. I fondi destinati alle frazioni e all’ampliamento della videosorveglianza testimoniano il nostro impegno per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini” -concludono-.

L’Amministrazione comunale di Baronissi, attraverso questi interventi, conferma il proprio impegno a promuovere lo sviluppo e la sicurezza del territorio, rispondendo alle esigenze della comunità con azioni concrete e tempestive. «È il primo indirizzo politico di un nuovo percorso amministrativo, che troverà piena espressione nel bilancio di previsione che realizzeremo come nuova giunta a fine anno. Siamo entrati in corsa e, in pochi giorni dal nostro insediamento, si delinea immediatamente la nostra visione, ponendo la centralità delle frazioni e i servizi ai cittadini tra le nostre priorità. Il futuro di Baronissi è nelle nostre mani e, con il supporto e la collaborazione di tutti, siamo fiduciosi di poter raggiungere grandi risultati», dichiara il Sindaco Anna Petta.