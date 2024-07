"La nuova società produrrà entro i prossimi due anni carri merci ferroviari altamente tecnologici"

“Dopo due anni dall’inizio della vertenza Wärtsilä di Bagnoli della Rosanda (TS), finalmente è stata trovata una soluzione che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile grazie all’impegno di tutti ed in particolare del Mimit, della Regione Friuli Venezia Giulia, delle autorità portuali e grazie alla visione imprenditoriale del Gruppo MSC attraverso la neo costituita società Innoway Trieste, che con un importo simbolico di 1 euro rileverà l’intero sito industriale finora utilizzato da Wärtsilä”.

Lo dichiara Adelmo Barbarossa, Vice Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici.

“La nuova società produrrà entro i prossimi due anni carri merci ferroviari altamente tecnologici, permettendo il riassorbimento di 255 dipendenti entro i prossimi due anni, che nel frattempo saranno garantiti tramite gli ammortizzatori sociali necessari. Allo stesso tempo Wärtsilä manterrà circa 600 dipendenti sul sito e altri 200 in altri tre stabilimenti in Italia. Un primo passo per il rilancio industriale del territorio Giuliano, da realizzare con serietà, metodo e nel rispetto di tutti – conclude il sindacalista, a nome della delegazione Ugl, composta da Vittoria Buccarini e Fabio Gianni – per primi i lavoratori, che in questa vicenda hanno dimostrato una grande lucidità anche nei momenti peggiori. Oggi si accende una luce di speranza per Bagnoli della Rosanda e questa luce non potrà essere spenta. Non lo permetteremo”.