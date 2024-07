La piazza, gremita già dalle prime ore del pomeriggio, ha accolto fan di tutte le età

Si conferma una musica evergreen quella dei Nomadi, il gruppo che si è esibito ieri a Volturara Irpina, in piazza Roma, davanti a migliaia di persone venute ad ascoltare Il concerto del noto gruppo modenese. L’evento, tanto atteso dai fan e dai residenti, ha visto una partecipazione straordinaria, confermando ancora una volta il forte legame che il gruppo ha con il suo pubblico.

Per una notte Volturara si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo migliaia di persone provenienti non solo dalla provincia di Avellino, ma anche dalle province limitrofe. La piazza, gremita già dalle prime ore del pomeriggio, ha accolto fan di tutte le età, pronti a vivere un’esperienza musicale unica. I Nomadi, con la loro carriera lunga oltre mezzo secolo, hanno saputo creare un’atmosfera magica, mescolando brani storici a pezzi più recenti, riuscendo a coinvolgere ed emozionare il pubblico. Canzoni come “Io vagabondo” e “Dio è morto” hanno risuonato con forza, trasportando i presenti in un viaggio musicale carico di ricordi e sentimenti.

L’organizzazione dell’evento è stata impeccabile. Le autorità locali e i volontari hanno lavorato con dedizione per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza e ordine. Volturara Irpina, in definitiva, si conferma una delle mete preferite dai campani, che non mancano occasione di prenderla d’assalto ad ogni occasione offerta dal nutrito programma di eventi estivi.