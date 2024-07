Da agosto fino alla fine di settembre 2024, poi diretta a Bisbee, Arizona

Gli artisti Santiago Ribeiro e Roch Fautch stanno tenendo diverse mostre qui negli Stati Uniti, una alla galleria Roch di Spokane Washington, nella parte occidentale del paese, da agosto fino alla fine di settembre 2024, poi diretta a Bisbee, Arizona, [la galleria è una partnership di proprietà di John e Kathy Thamm], in Febbraio 2025, quando inizia la stagione turistica.

Le mostre avranno più artisti partecipanti che stiamo invitando. Aspettiamo l’elenco degli artisti.

Porteremo poi lo spettacolo a Bisbee, in Arizona, nel sud-ovest del paese, nel pieno della stagione turistica e aprirà a febbraio. Bisbee è una piccola destinazione turistica unica con una fiorente comunità artistica. Lo stiamo aprendo a tutti i membri attuali del nostro gruppo e avremo bisogno di conferma entro metà giugno. Abbiamo due opzioni: inviare qui le opere originali o anche stampare giclée su tela di qualità museale. Abbiamo costruito questa galleria come aggiunta a uno storico edificio in stile artigiano di 120 anni e abbiamo aggiunto una galleria di 40 piedi insieme a un giardino di sculture all’aperto. È una bellissima location e sarà promossa a livello locale e all’estero. Se siete interessati a saperne di più contattate direttamente Roch Fautch su messenger. https://www.facebook.com/Magicraftsman

A proposito di Santiago. È promotore del progetto internazionale “Surrealism Now”, iniziato nel 2010 a Coimbra, in Portogallo, organizzato dalla Fondazione Bissaya Barreto.

Santiago Ribeiro si è dedicato alla promozione del Surrealismo del 21° secolo in varie parti del mondo, tra cui Parigi, Londra, Berlino, Pechino, New York, Los Angeles, Denver, Dallas, Mississippi, Indiana meridionale, Belgrado, Lisbona, Madrid, Barcellona, Granada, Nantes, Monte Negro, Minsk, Mosca, San Pietroburgo in Russia, Varsavia, Firenze, Vienna, Giappone, Taiwan, Podgorica, Montenegro, Timisoara in Romania, Jihlava (Repubblica Ceca), Caltagirone in Sicilia, Brasile, Nuova Delhi, e molte città del Portogallo.

A proposito di Fautch, ha anche uno studio dove realizza mobili, tavoli, caminetti e altri progetti artistici esclusivi per clienti e collezionisti.

Sua galeria de arte exibe seu trabalho e o de outras pessoas. Em novembro de 2014, ele e três amigos publicaram o primeiro número de uma revista de arte e literatura chamada Terra Obscura. A segunda edição foi publicada em março de 2015. Ele também planeja publicar uma revista mensal menor que focará nos artistas que apresenta em sua galeria.

