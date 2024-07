Fincantieri; Palombella-Gambardella (Uilm): “Bene i risultati economici”

“I positivi risultati economici-finanziari di Fincantieri sono una buona notizia per l’azienda e per tutti i lavoratori che sono impegnati quotidianamente nei cantieri e nelle sedi del gruppo. L’acquisizione di nuovi importanti ordini consentono di avere una prospettiva di lungo periodo e di gestire al meglio anche la transizione energetica e digitale, su cui è già fortemente impegnata l’azienda anche attraverso le società controllate e le partnership realizzate in questi ultimi mesi”. Lo dichiarano Rocco Palombella e Guglielmo Gambardella, rispettivamente segretario generale Nazionale Uilm e segretario responsabile della cantieristica navale a valle della comunicazione dei risultati al 30 giugno di Fincantieri.