Musica e pittura en plain air. Una formula tutt’altro che insolita, per chi conosce i trascorsi artistici di Luca Pugliese. La differenza, però, sta nel fatto che stavolta i pittori non sono pluridecorati maestri accorsi in Irpinia da ogni dove, ma bambini e adolescenti che l’arte finora l’anno praticata soltanto tra i banchi di scuola, nonché adulti di ogni età che vogliano sperimentarsi con la propria creatività. Promotrice dell’iniziativa è l’associazione Arci Flumeri, che nell’ambito del progetto “Sport – Musica – Territorio” finanziato dal Ministero della famiglia e cofinanziato dal Comune di Flumeri, ha affidato all’estro di Luca Pugliese una due serate di arte e spettacolo da tenere nel proprio comune. Si parte mercoledì 31 luglio alle ore 18.00, in piazza San Rocco, con una lezione informale sul tema della creatività, sui colori primari e sul loro uso e su come tradurre in pittura i sentimenti, in primis l’amore, compreso quello per i luoghi che si abitano, e il rispetto e la convivenza fruttuosa tra uomo e natura. Durante la lezione i partecipanti potranno sperimentare, attraverso la pittura libera su tavole di ligneo, le potenzialità della magica arte che è la pittura. «L’arte nasce insieme all’uomo, fa parte del suo DNA come segno aureo del creato. Chi, più dei bambini, può sentire la purezza di questa magica dote?» chiarisce Luca Pugliese a commento dell’iniziativa. A partire dalle ore 18.00 del giorno successivo, primo agosto, le tavole dipinte saranno esposte in piazza, a fare da cornice al concerto one man band di Pugliese. In entrambe le serate sarà possibile anche degustare specialità gastronomiche locali. L’iniziativa, sottolinea l’Arci Flumeri, vuole essere un primo passo per avvicinare i nostri paesi all’arte come linguaggio, come mezzo attraverso cui liberare energie positive e costruttive, capaci di contribuire al miglioramento del vivere quotidiano delle nostre piccole comunità.