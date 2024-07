I tecnici RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura

Circolazione fortemente rallentata sulla linea AV Roma – Napoli, in direzione Sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni. I tecnici RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti.