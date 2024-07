Le famiglie delle persone con disabilità attendono di potersi vedere erogati i servizi essenziali che gli spettano

L’appello del M.I.D. al neo Assessore alle Politiche Sociali della Città di Avellino Lucia Forino: continuità alla strada intrapresa dal Direttore Generale dell’Azienda dei Servizi Sociali A04 De Rosa e si giunga alla firma del protocollo tra A.S.L. Comune e Università di Salerno per l’apertura del Centro di Valle.

Arriva dal M.I.D. guidato da Giovanni Esposito, l’appello al nuovo Assessore alle Politiche Sociali della Città di Avellino Lucia Forino affinchè la nuova amministrazione a guida Nargi dia continuità alla strada intrapresa durante il periodo di Commissariamento dal Direttore Generale dell’Azienda Consortile dei Servizi Sociali Ambito A04 dottor. Rodolfo De Rosa, allo stesso tempo il Sindaco Nargi e lo stesso Assessore Volino come promesso in campagna elettorale tra le prime priorità di governo della città convochino il tavolo tecnico per la firma del protocollo d’intesa tra A.S.L. Comune e Università di Salerno per l’affidamento e l’avvio finalmente del Centro di Valle dedicato alla cura e al trattamento dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico.

L’ auspicio che le famiglie delle persone con disabilità attendono dalla nuova amministrazione è quello di finalmente potersi vedere erogati i servizi essenziali che gli spettano dalle politiche sociali, quello invece delle famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dello spettro autistico è di poter usufruire di una struttura nella loro città all’avanguardia ed efficiente nel rispondere ai bisogni sanitari senza doversi allontanare e che col passare del tempo potrebbe diventare fiore all’occhiello per l’intera regione per la cura e il trattamento dell’autismo oltre che della ricerca scientifica.

Su entrambi i casi si faccia presto a fornire risposte non c’è più tempo da perdere, negli ultimi cinque anni queste problematiche non sono mai state affrontate concretamente conclude il M.I.D.