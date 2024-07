Area Emergenze Misericordie della Federazione Campania Misericordie

Anche le Persone con Disabilità del M.I.D. della Campania scendono in campo al fianco della popolazione di Scampia, alla quale esprimiamo solidarietà e vicinanza, pronti a valutare insieme alle squadre di emergenza che stanno intervenendo in queste ore soluzioni per venire incontro alle esigenze e necessità delle persone con disabilità e in condizioni di svantaggio residenti nell’area interessata dall’emergenza.

Disponibili a promuovere e a dare il nostro supporto anche rispetto ad eventuali raccolte di alimenti a lunga conservazione, farmaci, ausili sanitari e altro di prima necessità come anche prodotti per l’igiene intima.

Insieme possiamo fare la differenza e possiamo consolidare ancora di più il volto del volontariato teso verso un ancora più forte fronte comune, la solidarietà e l’amore verso il prossimo concluse il M.I.D.