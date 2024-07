Si mira a rafforzare l'inclusività digitale e la crescita economica dei membri partecipanti in via di sviluppo e meno sviluppati

La Commissione europea accoglie positivamente la pubblicazione in data odierna del testo di un accordo sul commercio elettronico negoziato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La pubblicazione interviene dopo cinque anni di negoziati specifici da parte di oltre 90 membri dell’OMC. L’UE ha svolto un ruolo attivo nel negoziare queste prime norme mondiali sul commercio digitale.

Una volta integrato nel quadro giuridico dell’OMC, l’accordo sul commercio elettronico costituirà la base per le norme mondiali sul commercio digitale condivise tra un’ampia gamma di membri dell’OMC. L’accordo andrà a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese e sosterrà la trasformazione digitale tra i membri dell’OMC partecipanti facilitando le transazioni elettroniche transfrontaliere, riducendo gli ostacoli al commercio digitale e promuovendo l’innovazione nel commercio elettronico.

L’accordo rafforzerà inoltre l’inclusività digitale e la crescita economica dei membri partecipanti in via di sviluppo e meno sviluppati. L’UE approva questo risultato e attende con interesse di collaborare con i partecipanti per integrare l’accordo nel quadro giuridico dell’OMC.

Il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis ha dichiarato: “Siamo lieti di approvare questo accordo sul commercio elettronico, che rappresenta la prima serie di norme mondiali in materia di commercio digitale in seno all’OMC. Tali norme, una volta integrate nel quadro dell’OMC, saranno fondamentali per lo sviluppo del commercio digitale mondiale perché stabiliranno un terreno comune ed eviteranno la frammentazione. L’accordo andrà a beneficio delle imprese e dei consumatori e contribuirà a integrare i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati nell’economia digitale mondiale e a colmare il divario digitale. L’UE ritiene molto valido l’accordo pubblicato oggi e collaborerà con tutte le parti interessate per integrarlo nel quadro dell’OMC. Invitiamo tutti i membri dell’OMC a fare altrettanto”.