Dal 10 al 18 agosto torna per la quinta edizione Ama Camping, progetto nato nel 2020 dall’iniziativa dell’Associazione Ama Next Generation, con sede a Montella (AV). Le località Candraloni e Acqua della Pietra faranno da scenario a un’edizione ricca di novità.

Escursioni, camping, musica, cinema, laboratori, arte, tavoli tematici, ottimo cibo, natura.

Ama Camping è un progetto trasversale che crea canali di comunicazione tra diverse generazioni, che diffonde la conoscenza del territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini e del Comune di Montella, sensibilizzando tutti i campeggiatori e i visitatori al rispetto della natura e dell’ambiente.

Il Rifugio Candraloni, base operativa dell’associazione, e tutte le aree camping di pertinenza così come quelle di Acqua della Pietra, sono dotati di servizi esterni, quali docce, bagni, servizio food, wi-fi, raccolta “tenda a tenda”. «Vogliamo offrire un’esperienza positiva e una nuova modalità di fruizione della montagna. Imparare a convivere con la natura, rispettandola. Vogliamo promuovere le bellezze del nostro territorio valorizzandole attraverso attività originali alla portata di tutti» afferma Alessandro Di Nolfi, presidente dell’Associazione.

Grazie a un impegno costante e al supporto economico di persone e aziende del territorio, l’associazione riesce a mantenere alta la qualità delle sue attività affermandosi come un punto di riferimento per gli appassionati di natura, sport e musica nei territori limitrofi.

IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2024

L’Ama Camping 2024 sarà inaugurato il 10 agosto alle ore 19.00 presso il Rifugio Candraloni con un Ama Dj Set e un aperitivo di apertura aspettando la notte di San Lorenzo. La sera dopo, 11 agosto, infatti, grazie sarà possibile partecipare a un’osservazione notturna del cielo presso la località Acqua della Pietra. Ampia scelta per gli amanti del trekking che avranno l’imbarazzo della scelta tra le varie date della rassegna Esplora – Alla scoperta dei Monti Picentini: 10, 11, 12, 14, 16 e 17 agosto; la rassegna si conclude il 18 agosto con la Mangialonga dei Monti Picentini, una passeggiata che parte dal centro di Montella e arriva al Rifugio Candraloni: un percorso gastronomico che combina la scoperta della natura alla degustazione di cibi tradizionali.

Da quest’anno l’associazione Ama Next Generation ha avviato una collaborazione con Ecomunera, associazione Irpina che lavora sulle comunità energetiche. Nei giorni 12 e 13 l’associazione sarà in residenza all’Ama Camping per portare avanti due giornate di dimostrazione sul funzionamento delle cucine solari, con un tavolo tematico su ambiente e comunità energetiche, con un focus sullo stato dell’arte in Irpinia e nelle aree interne.

Non mancheranno momenti di divertimento e intrattenimento: cinema, arte, musica. Il 13 agosto il suggestivo set di Eterea che combina l’elettronica con il violoncello, a seguire la proiezione del film Captain Fantastic; il 14 agosto un evento del tutto nuovo per il contesto montano e imperdibile per gli amanti del rap e dell’improvvisazione: una battle di freestyle guidata da Masterman MC e accompagnata dai vinili di Dj Pio, a seguire dj set dell’abruzzese Christian Crash. Il 15 agosto sarà possibile prenotare solo il tavolo per il pranzo oppure usufruire del servizio food di Ama Camping. NOSTOP! Ferragosto al Rifugio con il vinyl set dei I-Sciamina e Pubala Selectors che accompagneranno gli ospiti dalle 17.00 a 00.00; il 16 agosto una suggestiva passeggiata al tramonto fino alle Ripe della Falconara culminerà con la perfomance di Vincenzo Natale alla fisarmonica e Gerardo Pizza al sassofono e la serata si concluderà al rifugio con la proiezione del film Le otto montagne.

Sono tantissime le novità di questa quinta edizione, nuove collaborazioni, nuove proposte. Saranno giornate intense, durante le quali l’associazione Ama Next Generation si prepara ad accogliere un gran numero di persone. I campeggiatori delle aree Camping Candraloni e Acqua della Pietra potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione (docce, bagni, cucinino, raccolta differenziata, wi-fi, punto di ricarica).

Il servizio food è tutti i giorni: Pranzo 12.00 – 15.00 | Aperitivo 18:00 – 19:30 | Cena 19.30 – 22.30

PROGRAMMA AMA CAMPING 2024

10 agosto

h 15 | Esplora/Escursione: Anello dell’Isca / Sentiero delle Doline

h 18 |Inaugurazione con Ama Dj set | Rifugio Candraloni

11 agosto

h 04:00 | Escursione all’alba | Partenza dal Rifugio Candraloni

h 22:30 | Cena + Osservazione astronomica | Acqua della Pietra

12 agosto

h 11:00 – 17:00 | Expo Cucine Solari con Ecomunera | Acqua della Pietra

h 15:00 | Esplora/Escursione Sassetano | Partenza dal Rifugio Candraloni

h 18:00 | Tavola rotonda: Comunita Energetiche e Ambiente a cura di Ecomunera | Rifugio Candraloni

h 21:00 | Serata a sorpresa | Rifugio Candraloni

13 agosto

h 11:00 – 17:00 | Laboratorio/Challenge Cucine Solari vs Cucina a gas | Rifugio Candraloni

h 19:15 | Concerto al tramonto – Performance Elettronica+violoncello | Rifugio Candraloni

h 22:00 Cinema ad alta quota: Captain Fantastic | Rifugio Candraloni

00:00 Ama Dj Set | Rifugio Candraloni

14 agosto

h 10:00 | Esplora/Escursione al Monte Forcella | Partenza dal Rifugio Candraloni

h 21:00 | Battle di freestyle – Dj set by Dj Pio – Host Masterman | Rifugio Candraloni

h 23:00 | Dj set by Dj Pio | Rifugio Candraloni

h 00:30 | Dj set Christian Crash | Rifugio Candraloni

15 agosto

NoStop! Ferragosto al Rifugio

dalle 17:00 | Vinyl set: I-Sciamina + Pubala + Live painting by Alessandro Ioviero (Resident Artist) | Rifugio Candraloni

16 agosto

h 10:30 | Torneo di Scacchi

h 18:00 | Esplora/Passeggiata in musica al tramonto | Fisarmonica e sax | Ripe della falconara + Apericena al Rifugio Candraloni

h 21:00 | Cinema ad alta quota: Le otto montagne | Rifugio Candraloni

17 agosto

h 6:30 | Esplora/Escursione all’Accellica + Cena al rientro al Rifugio Candraloni

18 agosto

h 9:00 | Esplora/Mangialonga dei Monti Picentini

h 21:00 | Capicanale: Festa di chiusura Ama Camping 2024

L’evento è patrocinato dal Parco Regionale dei Monti Picentini e dal Comune di Montella