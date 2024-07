Urpilainen incontrerà inoltre rappresentanti della società civile e membri dello Youth Sounding Board

Da oggi a venerdì il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni e la commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen parteciperanno alle riunioni del G20 e ai relativi eventi collaterali a Rio de Janeiro, in Brasile.

Il 22 e il 23 luglio 2024 la commissaria Urpilainen parteciperà alla riunione ministeriale del G20 sullo sviluppo, nel corso della quale illustrerà in particolare le modalità secondo le quali la strategia” Global Gateway” contribuisce a conseguire gli obiettivi di riduzione delle disuguaglianze e della povertà. Oggi la commissaria parteciperà all’apertura del IV Forum Brasile-Unione europea, organizzato dalla Fondazione Euroamerica e dalla direzione generale per i Partenariati internazionali (DG INTPA) della Commissione, nel cui contesto annuncerà il contributo dell’UE al Fondo Amazzonia insieme ad Aloizio Mercadante, presidente della Banca brasiliana per lo sviluppo. In Brasile la commissaria Urpilainen incontrerà inoltre rappresentanti della società civile e membri dello Youth Sounding Board (Consiglio di fondazione per la gioventù), visiterà un progetto di sviluppo umano gestito dall’organizzazione giovanile “Associação Bem TV” e parteciperà alla riunione ministeriale della task force dell’Alleanza mondiale contro la fame e la povertà, in programma per mercoledì.

Per parte sua, mercoledì il Commissario Gentiloni parteciperà alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G7. Il 25 e il 26 luglio parteciperà alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G20. L’incontro riunirà i ministri delle Finanze e i governatori delle Banche centrali delle principali economie mondiali per discutere le più importanti questioni economiche mondiali. Giovedì 25 luglio il commissario Gentiloni parteciperà a discussioni sulle prospettive economiche mondiali, sulle questioni relative al settore finanziario e sulla cooperazione in materia di fiscalità internazionale. Venerdì 26 luglio parteciperà a sessioni sul finanziamento degli obiettivi climatici e dello sviluppo sostenibile e sulla riforma delle banche multilaterali di sviluppo.

