Iniziativa Anpi, Comitato provinciale di Avellino, in collaborazione con la CGIL, l’APS PantaRei, Emergency, APS Laika e altre

L’ attività avrà inizio mercoledì 24 per chiudersi giovedì 25 luglio con la PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA, in Bellizzi Irpino in piazza Napoli dalle 20.30.

La “Pastasciutta Antifascista” del comitato provinciale ANPI di Avellino vuole diventare un evento fisso collegato alle altre centinaia di cene organizzate in tutta Italia nella Rete delle “Pastasciutte Antifasciste” coordinate dall’Istituto “Alcide Cervi”.

Cosa si celebra Il 25 luglio 1943 cade il regime fascista guidato da Benito Mussolini, con il suo conseguente arresto per ordine del re Vittorio Emanuele III e nel Paese si apre una nuova fase. Quel giorno fu grande festa ovunque ma in particolare a Casa Cervi, una gioia spontanea di molti Italiani che speravano nella fine della guerra e della dittatura. Quel 25 Luglio, alla notizia che il duce era stato arrestato vi fu un’irrefrenabile voglia di festeggiare, a Campegine i Cervi insieme ad altre famiglie del paese portarono la pastasciutta in piazza con un carro nei bidoni per il latte. Con un rapido passaparola la cittadinanza si riunì attorno al carro e si mise in fila per avere un piatto di quei maccheroni conditi al burro e formaggio che, in tempo di guerra e di razionamenti, erano un pasto di lusso. Pastasciutta antifascista è in ricordo di quel giorno.