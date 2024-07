M.I.D. Avellino – La lettera aperta ai cittadini da parte di Giovanni Esposito

"Siamo anche noi cittadini della nostra comunità OLTRE LE BARRIERE"

“Gentilissimi come ben sapete da cinque anni sono alla guida del M.i.d. in Campania, il movimento italiano disabili che mi onoro di rappresentare e da oltre dieci anni al servizio quotidiano di tutti per quelle che sono e che restano le nostre difficoltà e problematiche legate al territorio e alla nostra quotidianità rispetto agli aspetti della disabilità nella nostra amata Avellino.

Con questa mia lettera aperta desidero dal profondo del mio cuore invitarvi veramente tutti alla condivisione del programma del M.I.D. e alle attività promosse costantemente sul territorio, allo stesso modo vorrei invitarvi tutti anche a segnalarmi attraverso l’indirizzo e-mail del M.i.d. midregionecampania@gmail.com tutte le vostre problematiche e criticità, le quali saranno prese tutte in carico e alle quali da parte mia troverete sempre risposte e interventi immediati in merito.

Sono e resto uno di voi e al vostro fianco per lanciare insieme un forte messaggio alle istituzioni: “Vogliamo vedere riconosciuti i nostri sacrosanti diritti, non potete venire meno alle vostre responsabilità nei nostri confronti, siamo anche noi cittadini della nostra comunità OLTRE LE BARRIERE”.