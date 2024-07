La startup ha raccolto un significativo investimento di oltre 620.000 Euro da parte di Invitalia

Social Self Driving, startup italiana della guida autonoma fondata da Francesco Zanazzi, Guido Ciapponi e Luigi Mazzola (con un passato da protagonista in Formula 1 come responsabile dello sviluppo delle performance del Team Ferrari), ha raccolto un investimento di oltre 620.000 Euro da parte di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, tramite il programma Smart & Start.

Social Self Driving nasce dalla visione di tre imprenditori italiani con un’esperienza consolidata nel settore tecnologico e automotive. La startup si distingue per il suo approccio innovativo alla guida autonoma, basato su soluzioni che integrano intelligenza artificiale e machine learning per mantenere l’essere umano al centro dell’esperienza di guida anche sulle auto del futuro e per contribuire in modo determinante al miglioramento della sicurezza stradale.

Social Self Driving, con la sua tecnologia brevettata, consente ad una vettura di “apprendere” lo stile di guida del proprio conducente, inteso ad esempio come il suo modo unico di accelerare, di frenare, di affrontare le curve. Questo stile di guida potrà poi essere replicato dalle automobili a guida semiautonoma ed autonoma, per poterle personalizzare in modo unico e secondo i propri gusti e potrà essere reso “social” e condiviso con altri utenti ed altre vetture. Social Self Driving, con la propria piattaforma tecnologica, vuole inoltre contribuire positivamente alla sicurezza sulle strade, determinando un miglioramento nella qualità di guida delle persone su ogni tipo di automobile.

L’investimento di Invitalia rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento delle capacità di ricerca e sviluppo di Social Self Driving, permettendo alla startup di accelerare il processo di innovazione e di portare sul mercato soluzioni sempre più avanzate.

L’Ing. Luigi Mazzola, co-fondatore di Social Self Driving ha dichiarato: ”Siamo entusiasti di ricevere questo sostegno da Invitalia, che ci permette di fare un significativo passo avanti nella nostra missione di continuare a mantenere l’uomo, con le sue emozioni, al centro dell’esperienza di guida sulle nuove vetture autonome. Questo investimento ci consentirà di intensificare le attività di ricerca e sviluppo e di accelerare l’introduzione delle nostre tecnologie sul mercato”.

Guido Ciapponi e Francesco Zanazzi, co-fondatori della startup, aggiungono: ”L’investimento di Invitalia è una conferma della validità della nostra visione e delle nostre competenze. Con questo supporto, siamo pronti a rafforzare la nostra posizione nel panorama della mobilità autonoma e a contribuire attivamente alla trasformazione del settore, con l’obiettivo di portare entro i prossimi 24 mesi la nostra tecnologia sul mercato”.

L’investimento da parte di Invitalia, ottenuto anche con la collaborazione dell’incubatore per startup innovative ComoNext di Lomazzo (Co), costituisce un importantissimo volano per attrarre nuovi soggetti, pubblici e privati, che intendano investire capitale nell’operazione Social Self Driving, che si sta già apprestando ad un nuovo round di finanziamento.

