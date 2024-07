Due nuove pizze a 4 mani per celebrare l’estate

Il giovane pizzaiolo casertano Enrico Arena celebra la stagione estiva inserendo due nuovegustosissime pizze nel suo menù: la “Torna a Surriento” dedicata alla Penisola Sorrentina e la “Cetara dolce e amara”, dedica alla Costiera Amalfitana.

Le due nuove creazioni sanciscono e rafforzano il proseguimento della collaborazione tra Enrico Arena e lo Chef Giovanni Sorrentino, patron del ristorante “Gerani” di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, Bib Gourmand della Guida Michelin dal 2016.

Dall’estro di Enrico Arena, unito all’esperienza e alla sapiente maestria di Giovanni Sorrentino è nato un esclusivo menù a 4 mani, presentato lo scorso aprile e che grazie a questo speciale upgrade estivo, risulta essere così composto:

● Cetara dolce e amara: peperoncini verdi dolci in diverse consistenze, crema di mozzarella, alici, colatura di alici, crumble al parmigiano e infuso alla menta .

● Torna a Surriento: fiordilatte, pomodoro sorrentino all’insalata, crema di pomodoro sorrentino, ricotta di fuscella, limone della costiera fermentato, noci e pesto di rucola

● Tonnata: fiordilatte, roast beef di vitello, spuma di salsa tonnata, pomodori secchi, fiori di cappero ed erba cipollina.

● Primmavera: fiordilatte, collotto, asparagi, fave, piselli, polvere di olive nere, guanciale e uovo marinato.

Le due nuove pizze, “Torna a Surriento” e “Cetara dolce e amara” elaborate dal tandem Arena-Sorrentino, vanno a sostituire la Carciuffulella e la Puntalice, uscite dal menù della pizzeria di Santa Maria Capua Vetere (CE) per motivi legati alla stagionalità e alla non reperibilità delle materie prime alla base della loro realizzazione, in particolar modo carciofi e puntarelle.