Il forum riunirà rappresentanti di 28 paesi del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana



Domani il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, sarà a Tripoli, in Libia, per partecipare al forum transmediterraneo sulla migrazione.

Il forum è organizzato dal governo libico allo scopo di discutere degli sforzi compiuti per affrontare le cause profonde delle migrazioni, di lotta contro il traffico di esseri umani, di rimpatrio ed evacuazione dei migranti dai paesi di transito, di sistemi di protezione, di gestione delle frontiere e di promozione della cooperazione tra i paesi d’origine, di transito e di destinazione in Africa ed Europa. Il forum riunirà rappresentanti di 28 paesi del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali governative e non governative.

Il Vicepresidente Schinas incontrerà il Primo ministro libico, Abdul Hamid Dbeibeh, e terrà consultazioni ad alto livello con membri del governo libico su migrazione, sviluppo, sicurezza e sistemi di protezione, in particolare per donne e minori.

La visita del Vicepresidente sottolinea il sostegno dell’UE nella regione e il suo rinnovato impegno presso le autorità libiche, in linea con il patto sulla migrazione e l’asilo, che definisce un approccio alla gestione dei migranti a livello di governo e a livello di percorso, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali.